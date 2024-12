Come risolvere il problema degli insoluti garantendo la liquidità aziendale

Un fiume di sfide e di opportunità scorre nel mondo degli affari. Imprenditori e professionisti sono sempre alla ricerca di nuovi modi per navigare le acque turbolente del mercato, cercando di raggiungere l’altra sponda con successo e prosperità. Eppure, in questo viaggio, spesso si trovano ad affrontare un ostacolo insidioso: l’insoluto. I soldi, sottoforma di liquidità, sono vitali per ogni impresa. Se non si hanno soldi per far fronte alle emergenze,si fallisce; se non si hanno i soldi per pagare gli stipendi, i collaboratori saranno scontenti; se si rincorrono le scadenze, si vive e si lavora male. La cosa peggiore che può accadere a una azienda è fare un lavoro, o offrire un servizio, e vederselo riconoscere economicamente troppo tempo dopo o addirittura avere difficoltà a recuperare il dovuto.

L’insoluto è quel temibile nemico che mina la stabilità finanziaria delle nostre imprese, rallentandone la crescita e mettendone a repentaglio il futuro. Ma che cosa possiamo fare per affrontare questa sfida? Come possiamo garantire che la liquidità fluisca senza ostacoli, consentendoci di investire, espanderci e prosperare? E, soprattutto: esiste un modo per prevedere o addirittura evitare gli insoluti?

”Insoluti? No, grazie! Come aumentare la liquidità aziendale”: il libro di D’Ecclesia

Il libro di Antonio D’Ecclesia,”Insoluti? No, grazie! Come aumentare la liquidità aziendale”, appena pubblicato da Mind Edizioni, nasce proprio dalla volontà di rispondere a queste domande e offrire soluzioni concrete a imprenditori desiderosi di superare le difficoltà finanziarie e ottenere il successo che meritano.

Il manuale affronta in modo approfondito il tema della liquidità aziendale e della gestione degli insoluti, esplorerando le sfide più comuni che si affrontano in tale ambito e vedendo quali sono le soluzioni pratiche e applicabili per superarle. Vale per tutti? Sì. Perché le soluzioni presenti in questo manuale sono personalizzabili in base alla realtà di ciascuno. I capitoli del libro esplorano una serie di strategie e tecniche volte a migliorare la gestione della liquidità aziendale, dalle tattiche per ottimizzare il ciclo di cassa alla gestione efficace dei crediti, passando per l’importanza di una politica finanziaria solida e la valorizzazione delle risorse interne. Ogni capitolo offre strumenti pratici e consigli preziosi per affrontare con successo la sfida alla gestione del credito.

Una breve sintesi degli argomenti trattati

• la liquidità aziendale. Vengono analizzate le principali sfide legate alla gestione della liquidità e come queste possono influenzare la salute finanziaria dell’impresa;

• l’analisi dei clienti. L’importanza dell’analisi dei clienti e come questa possa aiutare le imprese a identificare e prevenire con largo anticipo problemi di gestione del credito. Vengono esplorate le tecniche utilizzate anche da altri imprenditori e i risultati che hanno ottenuto;

• la gestione dei crediti. Il manuale si concentra sulla gestione dei crediti e su come ridurre al minimo il rischio di insolvenza dei clienti. Esamina le migliori pratiche per l’analisi del “rischio cliente”, la definizione di politiche di credito efficaci e la gestione dei crediti in sospeso. Vedremo insieme come creare una credit policy efficace, efficiente e funzionale;

• l’ottimizzazione e l’utilizzo del protocollo: come ottimizzare il ciclo di cassa dell’azienda, l’importanza di ridurre i tempi di incasso e come migliorare i termini di pagamento verso i fornitori;

• gli strumenti e le tecnologie. Vengono esaminati i vari strumenti e tecnologie disponibili per cambiare in meglio la gestione della liquidità aziendale. Vengono ad esempio descritti tutti i principali strumenti e software extra-bancari per aumentare la liquidità dell’impresa; esplorando le opzioni disponibili per semplificare e ottimizzare i processi finanziari.

D’Ecclesia: “Un manuale pratico per superare le sfide finanziarie”

Questo libro – scrive D’Ecclesia – “vuole essere un faro di speranza e un manuale pratico per tutti gli imprenditori che, come noi, desiderano superare le sfide finanziarie e raggiungere il successo che meritano. Perché dovresti leggerlo? Perché è la chiave per aprire le porte a un futuro finanziario sicuro e prospero per la tua azienda. È un invito a liberarti dalle catene dell’insoluto e ad abbracciare una nuova visione della gestione finanziaria fatta di fiducia, sicurezza e prosperità.

Antonio d’Ecclesia, nato nel 1982, è un imprenditore milanese, un consulente aziendale e un business coach con una vasta esperienza nel supporto strategico alle imprese. Ha avviato la sua carriera nel 2003, dedicandosi alla ricerca di soluzioni innovative per ottimizzare la gestione del flusso di cassa delle aziende. Grazie alla sua competenza, ha aiutato numerose imprese a migliorare la propria liquidità, a ridurre i rischi di credito e a svilupparsi in modo solido e sostenibile. Dopo aver completato un percorso formativo in coaching, la sua missione è chiara: aiutare imprenditori e aziende a incassare più rapidamente, evitando gli insoluti, incrementando le vendite e raggiungendo i risultati che meritano. Potete seguirlo su www.antoniodecclesia.it

Antonio D’Ecclesia, “Insoluti? No, grazie! Come aumentare la liquidità aziendale”, Mind Edizioni, pag 160, € 15,90