Gianni Morandi a Sanremo, dal 1972 al 2023: tutte le partecipazioni

Gianni Morandi sarà co-conduttore nel 2023 per tutte le serate del festival di Sanremo 2023 assieme ad Amadeus (il festival sarà per cinque serate in programma dal 7 all’11 febbraio). La scelta di puntare su Gianni Morandi, però, non è casuale visto che Morandi ha già condotto il Festival ed è stato anche un partecipante per diverse edizioni. Vediamo quali sono le sue partecipazioni.

Gianni Morandi e Sanremo: partecipazioni come concorrente

Gianni Morandi, come cantante e concorrente, ha più volte partecipato al Festival di Sanremo. La sua ultima partecipazioni risale allo scorso anno, quando ha partecipato con il brano Apri tutte le porte salendo addirittura sul podio.

Ecco tutte le sue partecipazioni.

Il 1972 è il primo anno in cui Gianni Morandi partecipa al Festival della Canzone Italiana con il pezzo Vado a lavorare che raggiunge il quarto posto in classifica tra gli artisti in gara 1980, seconda partecipazione al Festival. Gianni Morandi torna in gara al Festival con la canzone Mariù. Neppure quell’anno vinse, ma segnò il suo ritorno sulle scene. Con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 1983 (terza volta all’Ariston), Gianni Morandi è in gara con La mia nemica amatissima, scritta da lui con Mogol e Bella. Arriva ottavo. Nel 1987, quarta volta di Gianni Morandi al Festival, in trio con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri ha vinto il Festival con la celebre canzone Si può dare di più La quinta volta al fetsival, nel 1995, l’artista porta il brano In Amore in coppia con Barbara Cola, che gli permette di raggiungere il secondo posto in classifica. Nel 2000 si presentò in gara con Innamorato, il brano scritto per lui da Eros Ramazzotti, che gli valse allo stesso modo il terzo posto tra i Big in gara. Nel 2022 con Apri tutte le porte, scritta da Jovanotti, ha raggiunto il terzo posto in classifica alle spalle di Elisa e dei vincitori Mahmood e Blanco.

Partecipazioni come conduttore e ospite

Gianni Morandi è stato già conduttore del Festival di Sanremo per due volte.

Nel 2011 e del 2012 ha presentato per due volte il festival.

Nella edizione del 1999 è stato invece a Sanremo come ospite, dove ha regalato al pubblico una performance meravigliosa sulle note di Vita e Lasciarsi per amore