Achille Lauro a Milano: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime tappe e date del tour

Achille Lauro a Milano: l'artista si esibisce in concerto in occasione del suo nuovo tour nei teatri. Ecco anche le prossime date e tappe.

Achille Lauro a Milano si esibisce in occasione del suo nuovo tour. “Quest’anno mi sono dedicato tantissimo al live – racconta Achille Lauro – ho cercato di rivedere tutte le persone che aspettavo di vedere da tre anni e sto cogliendo ogni occasione possibile per farlo. Questi live Unplugged sono un regalo per il mio pubblico e anche per me. Un momento intimo in cui poter godere della bellezza della musica e delle sue parole”, così ha presentato le sue nuove tappe e date l’artista.