Daniela Goggi, chi è la sorella di Loretta Goggi: carriera, vita privata, marito, figli

Chi è Daniela Goggi, sorella minore di Loretta Goggi. Celebre tra gli anni Settanta e Ottanta in duo con sua sorella, negli anni si è gradualmente allontanata dal mondo dello spettacolo. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Daniela Goggi, vita privata e carriera della sorella di Loretta Goggi

Nata a Roma il 21 luglio 1953, Daniela Goggi ha 69 anni ed è la sorella minore di Loretta Goggi, con la quale ha formato un duo musicale di grande successo tra gli anni Settanta e Ottanta. Terza di tre figlie, comincia a lavorare in televisione quando è solo una bambina, negli anni Sessanta, seguendo le orme della sorella maggiore. Recita in diversi sceneggiati televisivi, tra cui David Copperfield, I promessi sposi, Vita di Michelangelo e E le stelle stanno a guardare.

Negli anni Settanta si lancia invece nella musica, con lo pseudonimo Daniela Modigliani, sotto il quale incide diversi singoli. Nel 1974 è nel cast della prima edizione teatrale della celebre commedia musicale Aggiungi un posto a tavola, nel ruolo di Clementina. È il primo progetto che la mette davvero sotto i riflettori, grazie al quale ottiene una Maschera d’argento per il teatro.

Grazie a questo successo, la Rai decide di darle una chance come showgirl in Due ragazzi incorreggibili, programma che la lancia definitivamente verso la notorietà. In particolare, viene apprezzata la sigla finale del programma, Oba-ba-luu-ba, cantanta proprio dalla showgirl. Nel 1977 Daniela e Loretta Goggi cominciano a lavorare insieme, sia come showgirl che come cantanti, diventando un iconico duo della italo-disco. Il loro tour, Go & Go, è un successo in tutta Italia e la sua sigla Domani scala ben presto le classifiche.

Negli anni successivi le sorelle Goggi girano il mondo e l’Europa con il nome di Hermanas Goggi, trovando ammiratori soprattutto in Spagna e nell’America Latina. Partecipano inoltre a molte trasmissioni televisive, tra cui Il ribaltone con Pippo Franco e la compagnia del Bagaglino. Dopo anni di successi e ben tre tournée in Sud America le due sorelle decidono di porre fine al sodalizio nel 1980.

In seguito Daniela Goggi continua a trovare successo per diversi anni, prima come testimonial delle gomme da masticare Big Babol, poi come conduttrice di programmi per ragazzi, come Crazy Bus, L’Orecchiocchio e Pista!. Nel 1983 partecipa al 33esimo Festival di Sanremo con il brano scritto da Pupo Dammi tanto amore, che però non si qualifica per la finale. La showgirl, tuttavia, comincia gradualmente ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo alla fine degli anni Ottanta, pur comparendo occasionalmente come ospite, ma anche come attrice in alcuni corti e fiction.

Vita privata: marito, figli

Daniela Goggi è sposata dal 1987 con il Conte Pierfrancesco Vannutelli. L’amore tra l’ex showgirl e il nobiluomo è ancora solidissimo, insieme hanno cresciuto una figlia, Maria Costanza, nata nel 1988. Daniela e la figlia sono spesso apparse in tv come ospiti di diverse trasmissioni. Uno dei motivi per cui la showgirl ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo è stato proprio la nascita di Maria Costanza. Dopo il matrimonio ha deciso di dedicare più tempo alla propria famiglia.

Un desiderio che si è tradotto anche in un incrollabile supporto verso sua sorella Loretta, soprattutto nei suoi momenti più difficili. Dopo la morte di suo marito, il ballerino Gianni Brezza, Loretta fu colta da una forte depressione. La donna aveva perso la forza di andare avanti, si rifiutava persino di mangiare. Daniela è rimasta sempre al suo fianco, prendendola sotto braccio e coinvolgendola nelle sue attività e commissioni per aiutarla a reagire.