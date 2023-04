Allerta meteo per martedì 4 aprile: diverse regioni a rischio alto secondo la Protezione Civile

Allerta meteo anche per la giornata di martedì 4 aprile su alcune regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino con criticità e possibili conseguenze specifiche sul alcuni territori.

Allerta meteo per martedì 4 aprile

L’allerta meteo continua su alcune regioni nella giornata di martedì 4 aprile. Secondo le previsioni meteo degli esperti, sono previsti residui annuvolamenti mattutini al Nord-ovest, nuvolosità con precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche centrali mentre al sud nuvole e precipitazioni sparse sull’area ionica la Sicilia. Forti venti con raffiche fino a burrasca lungo le coste dell’alto adriatico e delle Marche e sulla Campania.

🔔🟡#AllertaGIALLA prevista per martedì #4aprile su parte della Calabria e della Sicilia.

Diverse regioni a rischio alto secondo la Protezione Civile

Il dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha provveduto a diramare, come suo solito, un bollettino con le criticità sulle singole regioni per mettere in allerta le istituzioni locali e i cittadini, in particolare.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico