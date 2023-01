Il 3 gennaio 2023 Claudio Baglioni aveva in programma di esibirsi al Teatro Sociale di Como.

Claudio Baglioni, rinviato il concerto del 3 gennaio: ecco quando sarà

Il 3 gennaio 2023 Claudio Baglioni aveva in programma di esibirsi al Teatro Sociale di Como. Il cantante, però, ha rinviato l’esibizione perchè ha l’influenza, motivo per cui è stato costretto a posticipare il concerto che aveva in programma al Teatro Sociale di Como.

Assieme al concerto del 3 gennaio, è stato anche riprogrammato anche quello di Varese (2 gennaio) e di Lugano (4 gennaio). Gli organizzatori comunicano che le nuove date “verranno comunicate al più presto” e che “rimarranno validi i biglietti già acquistati”.

Le nuove date del concerto

Sono stati riprogrammati a febbraio e marzo i concerti di Claudio Baglioni previsti a Varese, Como e Lugano, posticipati perchè Claudio Baglioni aveva l’influenza.

Ecco le nuove date che sono state comunicate:

2 1 febbraio 2023: Varese – Teatro di Varese (recupero del 2 gennaio 2023);

2023); 27 febbraio 2023: Como – Teatro Sociale (recupero del 3 gennaio 2023);

6 marzo 2023: Lugano – Teatro Lac (recupero del 4 gennaio 2023).

I biglietti acquistati per le date posticipate rimangono validi per le nuove date corrispondenti.