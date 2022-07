Michael Schumacher, premio in Germania alla memoria del campione

Un premio alla carriera di Michael Schumacher, per ricordare il grande campione sportivo che è stato. A Michael, infatti, è stato dedicato il Premio di Stato da parte della Renania settentrionale-Vestfalia che è stato consegnato alla moglie.

Michael Schumacher, premio in Germania

Un premio dedicato al campione di Formula 1, Michael Schumacher. Ritirato dalla figlia Gina e dalla moglie del campione, Corinna, le due hanno presenziato alla cerimonia ricevendo l’omaggio dalle mani del primo ministro della NRW Hendrik Wüst.

Il figlio Mick Schumacher, invece, era assente alle premiazione in quanto aveva la corsa al GP Francia nel fine settimana. Presente anche l’ex capo del team Ferrari, Jean Todt, che con Schumacher ha lavorato tanti anni (ormai anche un amico di famiglia). “Vorremmo che Michael potesse ritirare questo premio di persona, ci manca molto – ha continuato Todt – Schumacher ha plasmato la Formula 1 come nessun altro, ha acceso l’entusiasmo dei tedeschi per questo sport”.

Un premio per i risultati sportivi (e l’impegno sociale)

Si tratta del più alto riconoscimento assegnabile nella regione ed è stato attribuito all’ex pilota “per i suoi eccezionali risultati sportivi internazionali” e in “riconoscimento del suo impegno sociale esemplare e per i suoi servizi allo stato d’origine, la Nord Reno-Westfalia”.