Gf Vip, salta la puntata dell’11 febbraio. Ecco il motivo

Grande Fratello Vip, salta la puntata del reality di venerdì 11 febbraio non andrà in onda. Il programma di Alfonso Signorini, che sta macinando ascolti importanti, ha cambiato programmazione. La puntata serale prevista per venerdì 11 febbraio infatti non ci sarà.

Gf Vip, quando andrà in onda?

I telespettatori, per vedere la puntata diretta da Alfonso Signorini, dovranno attendere ancora qualche giorno. Secondo le ultime modifiche del palinsesto di Canale 5, il reality show andrà in onda il lunedì ed il giovedì anziché il lunedì e il venerdì.

Nella serata dell’11 febbraio, infatti, Mediaset ha deciso di lasciare spazio alla fiction Fosca Innocenti, nuova serie tv con Vanessa Incontrada. Quest’ultima andrà a sfidare Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci in onda su Rai 1.

Quando torna il GF Vip, la data della prossima puntata

La prossima diretta del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, di conseguenza, tornerà in onda lunedì 14 febbraio. Sarà la 41esima puntata.

Nella puntata del 17 febbraio, invece, il Gf Vip dovrà vedersela con la fiction Doc Nelle Tue Mani su Rai 1 e Harry Potter e il Principe Mezzosangue su Italia 1.