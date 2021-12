Chi è Gloria Paul, in sedia a rotelle dopo un incidente domestico

Chi è Gloria Paul? L’attrice, ballerina e cantante londinese, oggi 81enne, si è affermata nel cinema e nella tv italiana negli anni ’60. Nel 1996, è rimasta vittima di uno sfortunato incidente domestico che l’ha costretta sulla sedia a rotelle.

Chi è Gloria Paul, vita e carriera

Nata a Londra nel 1940, Gloria Paul studia danza fin da bambina. Si trasferisce in Italia, a Roma, all’età di 21 anni, insieme alla compagnia di ballo argentina Alaria Ballet. Qui lascia il gruppo e comincia una carriera nel cinema italiano, recitando al fianco di Totò in Totò, Peppino e…la dolce vita e in un episodio per lo sceneggiato tv Tutto Totò, Don Giovannino. Diventa un volto importante della commedia all’italiana, affiancando al cinema Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Lando Buzzanca, Walter Chiari e il duo siciliano Franco e Ciccio. Con questi ultimi lavora a molti film di successo, tra cui I due evasi di Sing Sing, Due mafiosi contro Goldfinger e I due figli di Ringo.

Ottiene anche alcuni ruoli all’estero: recita in The Intelligence man, un paio di episodi di The Benny Hill show e in Operazione Crêpes Suzette. La sua fama le consente di entrare in lizza per recitare al fianco di Sean Connery nei panni di Domino, nel quarto film di James Bond, 007: Thunderball. Per il ruolo verrà infine scelta Claudine Auger. Nel suo periodo di maggior fama, Gloria Paul si è cimentata anche come cantante. Tra il 1966 e il 1970 pubblica quattro singoli, il primo dei quali inciso per il film I due figli di Ringo. Gloria Paul ha un figlio, Jason, produttore e compositore musicale nato nel 1970 dalla relazione con il pianista Piero Piccioni. L’attrice era molto legata al compagno, ma non si sono mai sposati.

L’incidente del 1996

Il 1996 è l’anno dell’ultimo film di Gloria Paul, Esercizi di stile. Quell’anno l’attrice inglese fu infatti vittima di uno sfortunato incidente domestico che ha cambiato la sua vita. Mentre si faceva la doccia nella sua casa di Roma, fu travolta dal crollo del controsoffitto del bagno. Nel cedimento fu coinvolto anche il pesante scaldabagno che cadde addosso all’attrice, frantumandole le gambe e alcune vertebre e lesionandole irreparabilmente la colonna vertebrale. Da allora Gloria Paul si è ripresa, ma è paralizzata dalla vita in giù, costretta a vivere sulla sedia a rotelle.