Marcello Cesena, chi è Jean Claude di Mai Dire: vita privata, compagno, personaggi

Nato a Genova il 5 settembre 1956, Marcello Cesena ha 66 anni ed è un famoso comico italiano, entrato nel cuore degli spettatori soprattutto grazie al personaggio del Baronetto Jean Claude in Sensualità a corte, serie di sketch nati a Mai Dire. Dopo il diploma alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, fa il suo debutto a teatro nell’Enrico IV di Luigi Pirandello. In seguito, attira l’attenzione di Pupi Avati, che nel 1983 lancia Cesena sul grande schermo in Una gita scolastica. I due lavoreranno di nuovo insieme in Impiegati, Storia di ragazzi e ragazze e Magnificat.

Il suo debutto in tv arriva nel 1991, quando partecipa al programma comico Avanzi insieme al gruppo dei Broncoviz, composto da Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ugo Dighero e Mauro Pirovano. Insieme a loro, Cesena crea diversi sketch ispirati a spot pubblicitari e si mette alla prova per la prima volta alla regia. Continua a lavorare in Rai fino all’inizio degli anni Duemila come autore, comico e regista in programmi come Tunnel, Cocktail d’amore e Hollywood Party. In parallelo alla sua carriera televisiva, Cesena ha portato avanti anche quella da regista. Porta al cinema tre pellicole: Peggio di così si muore, Mari del sud e Il cosmo sul comò, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2023 pubblica il suo primo romanzo, Un luogo sicuro.

I personaggi di Marcello Cesena, dal Dr. House a Don Babbeo

Dal 2004 entra nel cast di Mai Dire Goal, show in cui da vita all’esilarante Jean Claude e a moltissimi altri personaggi. Tra questi spiccano i Patatini, la sua imitazione di Don Matteo, il disastroso Don Babbeo e una versione incompetente e ancor più cinica del Dr. House, sempre pronta a peggiorare le condizioni del suo paziente. Dopo cinque anni nel “palinsesto” di Mai Dire, Cesena e la sua Sensualità a corte sono approdati a Quelli che il calcio dal 2012 al 2013, per poi tornare in Mediaset con Mai Dire Talk e Honolulu. Oggi Cesena continua ad interpretare Jean Claude con la decima stagione della serie parodia, in onda all’interno del GialappaShow su TV8.

Vita privata: chi è il suo compagno?

Si sa molto poco circa la vita privata di Marcello Cesena, che di rado si sbottona troppo al riguardo. Nel 2020, in piena pandemia, il comico ha annunciato le sue nozze con il suo compagno storico, Alessandro Iovine, esprimendo tutta la sua gioia sul suo profilo Instagram: “In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti ( le abbiamo tolte giusto per sta foto) ci siamo sposati! Non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello”. Anche suo marito si è detto al settimo cielo sul suo profilo: “La bellezza della vita sta proprio nella sua imprevedibilità e nel fatto che alla fine l’amore trionfa su tutto”.