Gf Vip, il triangolo Oriana-Daniele-Nicole nella puntata del 16 gennaio

Questa sera lunedì 16 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5, alle 21:30 va in onda la nuova puntata del Grande Fratello VIP. Verrà anche trattato il nuovo triangolo amoroso tra Oriana-Daniele-Nicole.

Gf Vip, il triangolo Oriana-Daniele-Nicole

Nella puntata di stasera, lunedì 16 gennaio, Alfonso Signorini affronterà una puntata ricca di colpi di scena: amori, intrighi, il triangolo Oriana-Daniele-Nicole. A commentare ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti, insieme a Giulia Salemi che riporterà la opinione del web. In particolare l’assenza, in Casa, di Antonino Spinalbese per diversi giorni sembra aver contribuito all’avvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Un rapporto che, però, assume i contorni di un triangolo perchè Nicole Murgia è anche lei interessata a Daniele. Il bell’imprenditore sembra essere conteso fra le due concorrenti che, essendo amiche, si sono trovate spesso a discutere del loro triangolo. L’imprenditore, che ha provato ad avvicinarsi ad Oriana per una notte, ora sembra essersi allontanato dalla ragazza, che a sua volta pare essere attratta anche da un altro concorrente della casa, ossia Luca Onestini.

Il ritorno di Antonino

Antonino Spinalbese ritona nel Loft di Cinecittà, dopo un periodo di assenza dovuto a problemi di salute.

Eliminazione

Poi il televoto eliminatorio, tre concorrenti lottano ancora per restare nella Casa di #GFVIP: chi tra Dana Saber, Nikita Pelizon e Nicole Murgia dovrà abbandonare il gioco?