Chi è Eleazaro Rossi, new entry comica alle Iene

Chi è Eleazaro Rossi? Il suo nome sta diventando sempre più importante nell’ambito comico, tanto che nel 2022 è sbarcato anche alle Iene assieme a Max Angioni.

Chi è Eleazaro Rossi

Eleazaro Rossi, nato il 1 giugno 1982, è un comico nato a Formimpopoli (paese in provincia di Forlì-Cesena, Emilia-Romagna). Volto italiano della stand up comedy (ha avuto un record di visualizzazioni soprattutto con i video di Comedy Central) si è fatto notare perchè, portando in giro i suoi spettacoli, ha ottenuto un successo dopo l’altro.

A partire dal 2022 è approdato sul set del programma di Italia 1 Le Iene realizzando un importante obiettivo di carriera.

Il duo con Max Angioni

Il suo approdo alla trasmissione Le Iene di Italia 1 è avvenuto al fianco di Max Angioni (che ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro e ha una lunga carriera nel mondo del cabaret). Max Angioni nel 2021 ha raggiunto il grande pubblico partecipando alla trasmissione Italia’s got talent e a breve sbarcherà al programma LOL 2.

Vita privata

Della sua vita privata si sa pochissimo, anche perchè il comico è restio a comunicare il suo privato davanti alla telecamere e cerca quindi di evitarlo. Le uniche informazioni che abbiamo su di lui sono relative alla sua attività da comico.