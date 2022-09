Arisa salta il concerto di Velletri per un problema di salute

La cantante doveva esibirsi sul palco nella cittadina laziale, per uno degli appuntamenti del suo Ero Romantica Little Music Tour

Un problema di salute ha costretto Arisa a dover saltare il concerto di Velletri. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

La cantante Arisa è stata costretta, per un problema di salute, a saltare il concerto che aveva in programma a Velletri domani, venerdì 2 settembre. Il motivo? Non è ancora ben chiaro il problema di salute di Arisa, ma voci parlano, forse, addirittura un intervento chirurgico.

Per questo Arisa avrebbe annullato il concerto previsto a Velletri annunciato dall’International Music and Arts.

La cantante doveva esibirsi sul palco di piazza Cairoli, nella cittadina laziale, per uno degli appuntamenti del suo Ero Romantica Little Music Tour. Un problema di salute, però, l’ha costretta al rinvio e l’artista “necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre”.

Si tratta senza dubbio di una notizia che, come era prevedibile, sta tenendo i fan sulle spine. Un piccolo giallo che anche perché tutto tace sui social di Arisa, mentre solitamente la cantante è abituata a tenere informata i suoi follower.