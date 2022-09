Regina Elisabetta: 5 curiosità su guerra, trono, incoronazione, passaporto, BBC

Ecco 5 curiosità sulla Regina Elisabetta, che hanno fatto di lei una regina amatissima nel regno Unito (e non solo)

La Regina Elisabetta II, ecco 5 curiosità su di lei. La Regina Elisabetta è morta dopo aver festeggiato i 70 anni di regno, ma era ormai diventata un’icona pop in tutto il Regno Unito e non solo.

Regina Elisabetta: 5 curiosità

Vediamo alcune curiosità in merito alla Regina Elisabetta, che hanno fatto di lei una regina amatissima nel regno Unito e non solo.

Trono

La regina Elisabetta, contrariamente a quanto si pensa, non sarebbe dovuta diventare regina.

Non era questo, infatti, il destino che la linea di successione della royal family aveva inizialmente riservato per lei. Dopo però la morte del nonno, la decisione di abdicare di Edoardo VIII e la morte del padre, Elisabetta si trovò regina e divenne Elisabetta II.

Leggi anche: Regina Elisabetta: perchè non doveva essere lei la Regina?

La seconda guerra mondiale

La regina Elisabetta voleva andare in guerra durante la seconda guerra mondiale nel 1939, anche se era molto giovane tanto che chiese al padre di unirsi allo schieramento.

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, in realtà, fece delle trasmissioni radiofoniche per sollevare il morale dei suoi coetanei britannici. Si unì, nonostante i rischi, al Women’s Auxiliary Territorial Service e rimane l’unico membro femminile della famiglia reale ad essere entrato nelle forze armate.

Incoronazione in diretta tv

La regina Elisabetta II salì ufficialmente al trono a 25 anni quando suo padre, Giorgio VI, morì il 6 febbraio 1952. La timida Elisabetta – che non permise nemmeno di scattare foto del suo matrimonio – non voleva che l’evento fosse trasmesso in televisione.

Ma una Commissione per l’incoronazione presieduta da Filippo, decise di permettere alle telecamere di riprendere l’evento solo in una singola area dell’Abbazia di Westminster ma senza primi piani sulla regina.

Una sola intervista in tutto il suo lungo regno

Altra curiosità sulla regina Elisabetta II è che ha rilasciato in tutta la durata del suo regno solamente una intervista. Ha rotto con la tradizione, tuttavia, per dare alla BBC la sua prima intervista nel 2018, in occasione del 65° anniversario della sua incoronazione.

Passaporto

La regina Elisabetta II è uno dei capo di stato che ha viaggiato di più al mondo, ma non possiede un passaporto. Questo perchè tutti i passaporti britannici sono ufficialmente rilasciati a nome della regina, tecnicamente non ne ha bisogno

Chi è Carlo d’Inghilterra, figlio della Regina Elisabetta e nuovo re

Regina Elisabetta, chi era la sorella Margaret: figli, marito, malattia

Regina Elisabetta: chi sono i pronipoti?

Regina Elisabetta, chi sono i nipoti?

Funerali regina Elisabetta: quando? Cos’è e cosa prevede il “London Bridge”