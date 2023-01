Cristiano Malgioglio è innamorato di Alfonso Signorini? La confessione al GF VIP 2

Cristiano Malgioglio è innamorato di Alfonso Signorini? L’artista aveva rilasciato alcune intriganti dichiarazioni sul conduttore durante la sua partecipazione al GF Vip 2. Tra i due è davvero scattata la scintilla?

Cristiano Malgioglio è innamorato di Alfonso Signorini? Cosa ha detto al GF Vip 2

Il cantautore Cristiano Malgioglio è senz’altro uno dei volti più riconosciuti della tv italiana, soprattutto quando associato al mondo del Grande Fratello Vip. L’artista ha spesso preso parte al programma nel ruolo di opinionista, ma è anche entrato lui stesso nella casa più spiata d’Italia durante la seconda edizione del reality. È proprio durante la sua esperienza al GF VIP 2 che Malgioglio ha fatto parlare di se per alcune dichiarazioni sul conduttore Alfonso Signorini, all’epoca solo opinionista in studio. Il gieffino, infatti, aveva dichiarato il suo amore per il direttore di Chi in diretta televisiva, confessando di aver avuto una relazione con lui in passato: “Finalmente l’ho detto. È stato l’uomo della mia vita. Può anche smentire ma io l’ho amato alla follia. Non me ne frega che la mia dichiarazione girerà per il web. Alfonso ti amo ancora e tu non mi ami più“.

Realtà o scherzo, c’è ancora qualcosa tra i due?

Le dichiarazioni di Malgioglio hanno riacceso di recente la curiosità del web sulla vera natura del rapporto tra il compositore e Signorini. Il conduttore non commentò mai le dichiarazioni e l’artista non tornò più sull’argomento. Si è trattato quindi di un semplice scherzo o i due han preferito passarci sopra? Al momento non sembra che tra Cristiano e Alfonso possa esserci qualcosa: entrambi hanno ritrovato l’amore con altre persone.

Malgioglio, di recente, ha parlato del suo nuovo fidanzato, un nutrizionista turco 38enne: “Ci siamo incontrati in Piazza Taxim, a Istanbul. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”. D’altra parte lo scorso settembre Alfonso Signorini ha chiuso la storia con il suo compagno storico, Paolo Galimberti, al suo fianco da 18 anni: “Quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”. Il conduttore, tuttavia, non è rimasto solo, come spiega sulle pagine di Chi: “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”.