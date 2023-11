Motta a Milano: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Motta a Milano si esibisce in occasione del suo tour che è partito dalla città di Livorno e proseguirà in altre tappe.

Motta a Milano si esibisce in concerto in occasione del suo tour 2023 che lo poterà in giro per l’Italia anche nelle prossime settimane. Ecco dove e quando.

Motta a Milano: scaletta canzoni

Motta si esibisce in concerto nella serata di giovedì 9 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Con lui sul palco ci saranno Giorgio Maria Condemi e Francesco Chimenti rispettivamente a chitarra e basso, affiancati da Davide Savarese alla batteria e Whitemary ai synth. Ecco, di seguito, la scaletta delle canzoni che porterà:

Prenditi quello che vuoi

Del tempo che passa la felicità

E poi finisco per amarti

Quello che siamo diventati

Semplice

Prima o poi ci passerà

Quello che non so di te

Sei bella davvero

Via della luce

Abbiamo vinto un’altra guerra

Chissà dove sarai

Fango

La nostra ultima canzone

La fine dei vent’anni

Se continuiamo a correre

Ed è quasi come essere felice

Roma stasera

Quando guardiamo una rosa

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, l’artista è impegnato nel suo tour 2023 che continuerà nelle prossime settimane. Ecco quali sono le date e le tappe:

10 novembre – TORINO – Hiroshima Mon Amour

11 novembre – RONCADE (TV) – New Age

16 novembre – FIRENZE – Viper

17 novembre – BOLOGNA – Estragon

23 novembre – POZZUOLI (NA) – Duel Beat

24 novembre – CIAMPINO (RM) – Orion