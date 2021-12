Scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 5.7: è la terza in una settimana

Terza scossa di terremoto in Grecia in meno di una settimana. L'ultima avvertita a Creta, di magnitudo 5.7.

Scossa di terremoto a Creta, in Grecia, di magnitudo 5.7. Si tratta del terzo sisma in meno di una settimana che interessa l’area attorno all’isola del Mare Egeo. Il direttore del Greek Geodynamic Institute: “Fortunatamente era in mare”.

Scossa di terremoto in Grecia: un sisma di magnitudo 5.7 scuote Creta

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso l’isola di Creta, in Grecia, alle 7.08 ora locale (le 6.08 in Italia).

L’annuncio arriva dall’EMSC, il Centro Sismologico Europeo del Mediterraneo. Da la notizia anche l’INGV, l’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia, stimando una magnitudo leggermente inferiore, di grado 5.5. La scossa si è verificata in mare, a sud di Creta, a 15 kilometri dal villaggio di Pyrgos e a una profondità di 20 kilometri. Secondo molte segnalazioni, il terremoto è stato avvertito anche in Puglia e in Egitto. Il sisma, fortunatamente, non ha provocato danni a persone o cose.

Terza scossa in meno di una settimana: “Fortunatamente era in mare”

Si tratta del terzo forte terremoto in meno di una settimana per l’isola greca. Il direttore del Greek Geodynamic Institute ha tirato un respiro di sollievo: “Per fortuna era in mare.

L’area è già stata interessata da altre scosse precedenti e se si fosse verificata nell’entroterra ci sarebbero stati danni“.

Le ultime scosse risalgono al 26 Dicembre: la prima, in una zona a sud della città di Kasos, di magnitudo 5.2, e la seconda poche ore dopo, alle 19.59, nella stessa zona, di magnitudo 5.4. Secondo i giornali locali, le scosse sono state avvertite anche in molte altre isole del Mare Egeo, tra cui Rodi, Santorini e Kassos.