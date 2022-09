Valentina Ferragni ha un’infezione all’occhio: cos’è successo alla sorella di Chiara

Valentina Ferragni ha un’infezione all’occhio: la sorella della famosa influencer Chiara, ha ancora una volta utilizzato Instagram per raccontare una sua disavventura che riguarda un problema di salute agli occhi.

Valentina Ferragni ha un’infezione all’occhio

Valentina Ferragni è la sorella della famosa influencer Chiara. Nelle ultime ore, Valentina ha voluto condividere su Instagram una sua disavventura che riguarda un problema di salute. Non è la prima volta che Valentina Ferragni racconta ai propri fan le sue problematiche di salute.

La sorella di Chiara, che stava già affrontando l’insulino-resistenza, si era trovata ora ad essere operata per togliere un brufolo sospetto.

Questa volta si tratta di un problema meno grave dei precedenti ma la Valentina ha voluto lo stesso utilizzare le stories di Instagram per raccontare a chi la segue il suo problema agli occhi, un’infezione per l’esattezza.

Cos’è successo alla sorella di Chiara

Valentina su Instagram ha condiviso il suo problema di salute con chi la segue proprio attraverso le stories.

“Non esco mai con gli occhiali, ma qualche volta (lo 0,1% delle volte) mi piace”, scrive Valentina Ferragni pubblicando una foto in cui posa seduta al tavolo di un ristorante. Nelle storie racconta che ha dovuto fare a meno delle lenti a contatto: “Comunque è troppo difficile truccarsi senza lenti a contatto. Ci vedo talmente poco che persino lo specchio davanti al lavandino è troppo lontano e non riesco a vedere bene cosa sto facendo”.

E poi spiega: “Le ho dovute togliere perché ho un occhio che ha una piccola infezione e quindi non posso usarle per qualche giorno”. E a chi le consiglia di operarsi per la miopia risponde: “Non si è ancora stabilizzata, se fosse stabile lo farei subito”.

LEGGI ANCHE: Leonardo Di Caprio, fidanzata nuova? Chi è la nuova fiamma dopo la rottura con Camilla Morrone