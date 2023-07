Maltempo, Milano tra grandine e senza luce: i danni della tromba d’aria

Maltempo, Milano travolta da una forte tromba d’aria con grandine che si è abbattuta in città causando danni e lasciando alcuni quartiere senza luce e corrente per ore. probabilmente verrà chiesto lo stato di calamità al governo.

Maltempo, Milano tra grandine e senza luce

Da ore la città di Milano è travolta da una forte grandine che ha causato danni e ha lasciato molte zone al buio senza luce. Nella giornata del 22 luglio il maltempo interessa per lo più le zone orientali della regione Lombardia, mentre la perturbazione si sposta verso il Veneto. Dalla Regione fanno sapere che probabilmente verrà chiesto lo stato di calamità al governo.

I danni della tromba d’aria

“Nelle prossime ore – aveva spiegato l’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi – inizierà da parte delle strutture periferiche regionali la ricognizione dei danni, che ci porterà poi a chiedere al governo lo stato di calamità e la deroga al decreto legislativo 102, per essere vicini alle aziende agricole che hanno visto raccolti devastati in un periodo cruciale dell’attività nei campi”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Tanti danni si sono registrati alle abitazioni con diversi interventi dei vigili del Fuoco. A Milano sono stati 50 i soccorsi svolti, la maggior parte dei quali nella zona Nord-Est della città. A Gessate e Gorgonzola diverse squadre sono impegnate per la messa in sicurezza di tetti e coperture di edifici fortemente danneggiate dal vento. Nel varesotto svolti 40 interventi connessi al maltempo. A Daverio, in via Gramsci, due squadre di pompieri sono intervenute per l’incendio del tetto di un’abitazione probabilmente causato da un fulmine.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo 22 luglio su Lombardia e altre 5 regioni: rischio temporali e Avviso della Protezione Civile