Orian Ichaki, chi è Madre Natura di Ciao Darwin 9: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Orian Ichaki, tutto su Madre Natura di Ciao Darwin 9. Biondissima top model protagonista di numerose campagne pubblicitarie, parteciperà al programma di Paolo Bonolis nella puntata che mette in sfida Trattorie e Stellati.

Chi è Orian Ichaki, Madre Natura di Ciao Darwin 9 per la puntata Trattorie vs Stellati

Orian Ichaki è una bellissima modella, pronta a fare il suo esordio televisivo come Madre Natura nella prossima puntata di Ciao Darwin 9. Come molte sue colleghe prima di lei, scenderà la famigerata scalinata del game show di Paolo Bonolis di fronte ad un pubblico adorante durante la puntata dedicata alla sfida Trattorie VS Stellati. Ichaki è la quarta Madre Natura di questa edizione dopo la russa Aleksandra Korotkaia, l’australiana Sarah Shaw e la rumena Andreea Sasu.

La carriera della modella e la vita privata

Non sono disponibili molti dettagli personali circa la giovane modella. Orian è residente a Milano e collabora con diverse agenzie come MGM Models, Elite Miami e Select Models. Nel corso della sua carriera in passerella ha collaborato con diversi marchi di abbigliamento, in particolare con Guess. Il suo profilo Instagram è pieno di scatti tratti dai suoi servizi fotografici ed è ad oggi seguito da oltre 38mila persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orian ichaki (@orian_ichaki)

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, al momento non vi sono molte nuove informazioni. In passato è finita sui giornali di gossip a causa di alcune voci intriganti che la vedevano coinvolta in flirt con personaggi celebri. Nel 2022 ha avuto una relazione con Manuel Zappadu, meglio noto come Hell Raton, rapper della Machete Crew ed ex giudice di X Factor. Nell’estate del 2023 è stata invece spesso accostata a Federico Rossi, cantante 29enne ed ex membro del duo Benji & Fede. Quest’ultimo flirt non è stato mai confermato dai diretti interessati.