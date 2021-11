Mary Austin oggi: età, patrimonio, figli della fidanzata di Freddie Mercury

Cosa fa oggi Mary Austin, fidanzata storica di Freddie Mercury? La loro è una delle storie d’amore più celebrate della storia della musica, ed è tornata sulla bocca di tutti anche grazie al recente film biografico Bohemian Rhapsody, in onda il 24 Novembre su Rai 1. Mary si è sempre presa cura di Freddie, restando accanto al leader dei Queen anche dopo la fine della loro relazione.

Tutto sulla storica fidanzata di Freddie Mercury: Mary Austin

Mary Austin, 70 anni, è stata la fidanzata storica del leader dei Queen, l’icona pop Freddie Mercury. La relazione tra Mary e Freddie non era conosciuta ai più inizialmente. È soprattutto dal 2018, grazie al film sulla vita del cantante Bohemian Rhapsody, che il grande pubblico si è innamorato della coppia. Nata nel 1951 a Fulham, Londra, Mary Austin incontra per la prima volta Freddie Mercury nel 1969, all’età di 19 anni. All’epoca, Mary era una studentessa d’arte e i Queen non erano ancora stati formati. La coppia si frequenterà per sette anni, e Freddie l’amerà al punto da dedicarle una ballata, Love of My Life, “Amore della mia vita”, nel 1975. Anche dopo la fine della loro relazione, Mary Austin è rimasta sempre accanto al cantante, come intima amica e confidente, per i successivi 15 anni. La donna si è costantemente presa cura di Freddie Mercury: “Era come un matrimonio, in salute e in malattia”. Fino al giorno della sua morte nel 1991.

LEGGI ANCHE: Freddie Mercury denti: che problema aveva e perchè non l’ha sistemato

Mary Austin, oggi: il patrimonio

Alla morte di Freddie Mercury, Mary Austin ereditò la metà del suo patrimonio, con il resto invece diviso tra i genitori e la sorella del cantante. In un’intervista, Mary Austin parlò delle difficoltà che ha avuto ad accettare l’eredità dell’ex compagno, lo stesso Freddie prima di morire disse di aver paura di lasciarle solo problemi: “E aveva ragione. Mi sono ritrovata a pensare «Oh Freddie, mi hai lasciato troppo e soprattutto troppe cose da affrontare». Ho temuto di non esserne all’altezza. Lui mi aveva avvisato che la casa sarebbe stata una sfida più di quanto io potessi immaginare. Sono grata che l’abbia fatto perché poi ho dovuto fare i conti con l’invidia e la gelosia ed è stato davvero molto doloroso“.

Mary Austin ha poi parlato degli altri membri dei Queen, con i quali non ha più rapporti: “Io non penso che i restanti membri dei Queen si siano mai rassegnati di fronte a questo e non sono mai riuscita a capire perché, considerando che per me è stata molto dura. Io cerco sempre di non essere né gelosa né invidiosa nei confronti delle altre persone. Freddie è stato molto generoso con loro negli ultimi anni della sua vita ma io non credo che loro abbiano mai compreso la sua generosità. Non penso abbiano mai apprezzato o riconosciuto ciò che Freddie ha lasciato loro. Ad esempio, ha lasciato loro un quarto delle quote degli ultimi quattro album, cosa che non era tenuto a fare. E io non li ho mai più sentiti. Dopo la morte di Freddie loro si sono semplicemente allontanati“.

Famiglia, figli e marito

Mary Austin ha conosciuto Freddie Mercury tramite il suo primo ragazzo, il musicista inglese e chitarrista dei Queen Brian May. La loro relazione durò poco, ma i due riuscirono a mantenere un buon rapporto di amicizia. Dopo Freddie, Mary ha conosciuto Piers Cameron, suo primo marito nel 1990. Con lui la donna ha avuto due figli, Richard, che Freddie Mercury è riuscito a conoscere e Jamie, nato poco dopo la sua morte. Anche questa relazione non dura: Mary Austin divorzia da Piers Cameron nel 1993. Nel 1998 si sposa con Nicholas Holford, ma anche il matrimonio con lui finisce dopo quattro anni.