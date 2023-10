Beatrice Luzzi: ex fidanzato famoso, figli e flirt al Gf

Beatrice Luzzi è una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa si sa di lei e della sua vita privata? Conosciamola un po’ meglio.

Beatrice Luzzi, chi sono i figli e l’ex marito

Beatrice Luzzi, pur essendo un personaggio abbastanza noto, è comunque da sempre una persona molto riservata. Su di lei e sulla sua vita privata, ad oggi, si sa solo che è mamma di due figli Edoardo e Francesco e ha un cane che si chiama Simba. Il suo ex marito pare chiamarsi Alessandro, sposato nel 2007 ha conosciuto e sposato Alessandro dal quale si è separata nel 2019.

Beatrice Luzzi: fidanzato

Chi è il fidanzato di Beatrice? Per quanto invece riguarda l’amore, non si sa se attualmente sia sposata, se lo sia stata in passato o se nella sua vita fuori dalla casa del Grande Fratello ci sia attualmente un compagno.

Il flirt nella casa del Gf

Nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si sta facendo notare anche per un flirt che è nato con Giuseppe Garibaldi, con il quale passa molto tempo all’interno della casa. Ciò che ha fatto scoccare definitivamente la scintilla, e che tutti hanno avuto modo di vedere anche da casa, è il bacio che si è visto nella vasca da bagno.

Beatrice Luzzi: ex fidanzato famoso

Durante la permanenza di Beatrice al Gf sui social sono ormai diventate virali le immagini che immortalano Beatrice Luzzi e Gerard Butler mentre si baciano appassionatamente. Il bacio pare risalire all’estate del 2004, quando la donna partecipò all’Ischia Global Fest dove conobbe il divo di Hollywood. All’epoca Butler era reduce dal successo del film Tomb Raider e i due rimasero insieme per un po’ di anni.