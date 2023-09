Chi sono i mariti di Brigitte Nielsen, la vita amorosa dell’icona anni Ottanta

Chi sono i mariti di Brigitte Nielsen, quante volte è stata sposata l’iconica attrice anni Ottanta? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita amorosa e sentimentale.

Nel corso della sua vita Brigitte Nielsen si è innamorata molte volte, arrivando a convolare a nozze per ben cinque volte. Cosa sappiamo dei suoi mariti? Il compositore danese Kasper Winding è stato il suo primo marito, nonché il padre del suo primo figlio, Julian, nato il 12 aprile 1984. Sposati nel 1983, i due si lasciano dopo appena un anno. Nel 1985 Nielsen si innamora di nuovo e sposa Sylvester Stallone: anche in questo caso la loro unione dura solo un anno e mezzo. L’attrice ci riprova verso la fine degli anni Ottanta, sposando il giocatore di football Mark Gastineau, che la rende madre per la seconda volta con Killian Marcus. Anche questo matrimonio, tuttavia, arriva molto presto al capolinea. Negli anni Novanta Nielsen si sposa altre due volte: prima con il regista e fotografo Sebastian Copeland, al suo fianco dal 1990 al 1992, poi con il pilota automobilistico Raoul Meyer, padre di Douglas Aaron e Raoul Jr.

Il quinto marito dell’attrice, il rapporto con Matteo Dessì

Poco dopo il divorzio da Raoul Meyer, Brigitte Nielsen conosce l’uomo che è al suo fianco ancora oggi: Matteo Dessì. Più giovane della sua metà di ben 15 anni, ha sposato l’attrice nel 2005 in una romantica cerimonia su una spiaggia di Santo Domingo. A differenza dei suoi amori precedenti, tutti imprenditori, artisti, e colleghi del mondo dello spettacolo, Dessì ha origini molto più umili. Prima di conoscere Brigitte ha vissuto a Belluno e Lugano, guadagnandosi da vivere come operaio. Incontra la conduttrice danese proprio in Svizzera, in un ristorante della città del Canton Ticino: da allora i due sono diventati inseparabili. Ad oggi la coppia è più solida che mai e vive insieme a Los Angeles e sta crescendo la piccola Frida, nata nel 2018 con la fecondazione in vitro.