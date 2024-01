GF 2024, chi sono i nominati fino al 5 febbraio: sondaggi, come votare

GF 2024, chi sono i nominati fino al 5 febbraio? Quattro dei sedici concorrenti rimasti in gara si sfidano al televoto fino a lunedì prossimo. Chi finirà al prossimo televoto eliminatorio? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2024, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 5 febbraio

Nella 33esima puntata del Grande Fratello 2023-24 il pubblico ha fatto la sua scelta ed ha eliminato Monia La Ferrera, votata da appena il 5% degli spettatori, che è stata quindi costretta a lasciare la casa più spiata d’Italia. I sedici inquilini rimasti del GF stanno attraversando un momento complicatissimo: la faida tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi ha di fatto spaccato la casa in due. L’ex attrice di Vivere è arrivata a sostenere di aver paura che Perla la possa “uccidere”. Una teoria che ha lasciato basita l’opinionista Cesara Buonamici: “Ma fai sul serio? Trovo che c’è una accelerazione troppo forte, c’è un cambio di marcia forse fatto per gestire il consenso nella casa e anche fuori e questo mi sorprende anche perchè francamente i motivi da cui sono partiti sono zero”. Questa tensione si è tradotta in quattro nomination: Vittorio Menozzi, Stefano Miele, Letizia Petris e, appunto, Beatrice. Il meno votato tra loro entro la puntata del 5 febbraio finirà direttamente al prossimo televoto eliminatorio.

Per il momento non sembrano esserci troppe sorprese nei sondaggi. L’armatura di Beatrice si è scheggiata, ma l’attrice resta la regina di questa edizione per il pubblico: è primissima su Isa e Chia, Forumfree e RealityHouse con oltre il 50% dei voti. Il principale candidato al televoto eliminatorio sembra essere Stefano, ultimo su Forumfree poco sopra il 7% e su RealityHouse con il 10%. Lo stilista sembra avere più fan su Isa e Chia, dove è secondo con il 16% mentre Letizia e Vittorio sono incastrati in un testa a testa per evitare l’ultimo posto al 13%. Sarà proprio Miele a rischiare l’eliminazione o ci aspetta un colpo di scena?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: