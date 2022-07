Cristiana Capotondi è incinta: aspetta un figlio con Andrea Pezzi

Cristiana Capotondi è incinta: l’attrice aspetta un figlio dall’imprenditore ed ex conduttore di MTV Andrea Pezzi. La notizia arriva dal settimanale Diva e Donna: la 41enne non ha ancora dato la conferma ufficiale.

Cristiana Capotondi incinta di Andrea Pezzi, cosa sappiamo?

Secondo un’indiscrezione diffusa da Diva e Donna, la nota attrice romana Cristiana Capotondi è in dolce attesa. La 41enne, nel 2022 protagonista de Le Fate Ignoranti, serie Netflix di Fernan Ozpetek , sarebbe incinta del suo compagno storico, l’imprenditore ed ex conduttore di MTV Andrea Pezzi.

I due stanno insieme da oltre 16 anni e hanno sempre preferito vivere la propria relazione lontano dai riflettori. Per il momento Cristiana Capotondi non ha ancora confermato ufficialmente la notizia, ma alcune fonti del suo entourage sono sicurissime. Per l’attrice e per il suo compagno sarebbe il loro primo figlio.

Vita privata: la storia d’amore con Andrea Pezzi

La storia d’amore tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si è dimostrata molto duratura: i due sono uno al fianco dell’altra dal 2006.

La coppia ha attraversato insieme periodi anche molto difficili, superati supportandosi l’uno con l’altra. In un’intervista ad IoDonna, l’attrice ha rivelato che, per un anno intero, avevano deciso di astenersi dal sesso: “C’è stato un periodo in cui ho voluto mantenere la castità in un amore. A volte, quando stai affrontando percorsi molto personali, il sesso complica, anche se lui è il tuo compagno. Far entrare una persona dentro di te non è una cosa banale per una donna.

Ma ci sono dimensioni di amore che prescindono fortemente dal sesso. E ho avuto al fianco un compagno che, non solo ha capito, ma ha fatto il tifo per me“.