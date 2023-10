GF 2023, nuovi concorrenti vip a partire da lunedì: chi saranno?

GF 2023, nuovi concorrenti vip in arrivo da lunedì: chi saranno i prossimi inquilini? Le anticipazioni di Alfonso Signorini: “Vi dico solo che ci saranno nuovi ingressi, tante sorprese”.

GF 2023, nuovi concorrenti vip da lunedì: chi saranno i prossimi gieffini?

Il Grande Fratello 2023 prova a stuzzicare il pubblico con un paio di nuovi concorrenti vip. Gli autori provano ad insaporire quest’edizione un po’ insipida del reality inserendo qualche novità nel mix. Lo ha annunciato il conduttore Alfonso Signorini che, chiudendo la puntata di giovedì 12, si è fatto scappare qualche dettaglio: “E vi aspettiamo con la puntata di lunedì. Non potete perderla. Vi dico solo che ci saranno altri ingressi, dei nuovi concorrenti e molte altre sorprese“.

Signorini ha poi confermato la notizia sul settimanale Chi: “Carissime e fedelissime amiche , il vostro entusiasmo per il Grande Fratello è contagioso. Sono contento che possiate trascorrere qualche ora spensierata grazie a questi ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati dei volti sempre più familiari. La strada del GF è ancora lunga, presto entreranno altri protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere. Continuate a seguirci!”. Cosa sappiamo di questi nuovi ingressi? Chi si unirà al cast del GF 2023?

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Tutti i nomi in ballo, i vip verso l’ingresso nella casa

Secondo le più recenti indiscrezioni, gli ingressi di lunedì potrebbero essere ben tre. Primo tra tutti c’è senz’altro Giampiero Mughini: il giornalista è da tempo confermato nel cast ma ha dovuto posticipare il suo ingresso a causa di alcuni controlli medici. A lui si accoda un nome molto caldo negli ultimi giorni, l’attrice Jane Alexander, a cui lo stesso Signorini ha chiesto di entrare in casa lo scorso lunedì. Per quanto riguarda il terzo vip, la testata web Dagospia è sicura che si tratti di Rosanna Fratello: “A Mediaset presto ufficializzeranno il nome di una vip per il Grande Fratello. Sentiamo odore di santità. Lei è Rosanna Fratello, artista celebre anche per la canzone Sono Una Donna Non Sono Una Santa”.