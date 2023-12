GF 2023, chi sono i nominati fino al 18 dicembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 18 dicembre? Tre dei concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto, attivo fino alla puntata di lunedì prossimo. Chi tra loro finirà al televoto eliminatorio? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 18 dicembre

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023 l’attrice Sara Ricci è stata eliminata al televoto dopo meno di un mese nella casa più spiata d’Italia. L’attrice ha avuto troppo poco tempo per lasciare un’impressione nel pubblico ed è finita in nomination con nomi fin troppo grossi per sperare di sopravvivere, raccogliendo appena il 3% dei voti. I nuovi nominati di questo weekend sono tre, tutti ingressi recenti: Greta Rossetti, Marco Maddaloni e Federico Massaro. Il meno votato tra loro entro lunedì 18 dicembre finirà direttamente al prossimo televoto eliminatorio.

Dai primi sondaggi del web si può ricavare che sarà un vero e proprio testa a testa. I tre nominati si dividono quasi equamente i voti su Forumfree, dove Greta ha solo un leggerissimo vantaggio con il 34% dei voti. Leggermente più sbilanciata la situazione su Twitter: i dati raccolti da Sondaggi_GF vedono Maddaloni in prima fila con il 40%, seguito da Greta attorno al 30% e da Federico all’ultimo posto poco sopra il 28%. Le distanze tra i concorrenti restano minime, per cui non si possono escludere ribaltamenti nelle prossime ore. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: