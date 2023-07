Oroscopo settimanale Branko 10-16 luglio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 10 al 16 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi caldi giorni di luglio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 luglio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi caldi giorni di luglio? Come ci influenzeranno le stelle in questo mese estivo? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 10 al 16 luglio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

È il momento di guardare più in profondità per i nati nell’Ariete. Troppa insoddisfazione piaga la vostra vita di recente, avete bisogno di cambiamenti radicali. Non potete continuare ad ignorare i vostri bisogni distraendovi con frivolezze e maschere. Prendetevi un momento per riflettere, una pausa da tutto, per capire cosa vi serve per rivoltare la situazione.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

Grandi entrate in arrivo per i nati nel Toro. Avete progetti ambiziosi e aspirazioni costose che finora avete dovuto mettere da parte. Giocandovi al meglio le vostre carte potreste trovare qualcuno disposto a darvi una spinta nella direzione giusta. Siate decisi e abbiate fiducia nel vostro ingegno, ma non sottovalutate l’importanza del duro lavoro.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

Il cuore si fa birichino per i nati nei Gemelli. Tante potenziali avventure e amori divertenti in questa calda estate, se sarete in grado di scuotere via la timidezza. Non abbiate paura di divertirvi un po’, non c’è nulla di male a lasciarsi trascinare dalla passione per una volta. Occhio però a non affezionarsi troppo, rischiate di farvi del male.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

Periodo di grande apertura per i nati nel Cancro. La comunicazione sarà una dote fondamentale per voi nei prossimi giorni. Siate chiari circa i vostri desideri e bisogni se volete che gli altri li tengano in considerazione. Siate pronti ad accogliere opinioni e posizioni diverse, ma non siate troppo passivi. Non accettate per vero ogni mezzo pettegolezzo, potrebbero nascondere qualcosa di più.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

È l’ora di smettere di rimuginare per i nati nel Leone. Passate fin troppo tempo a preoccuparvi di quello che potrebbe succedere, dei mille rischi che correte ad ogni passo. Ora vi ritrovate fermi, radicati in una posizione ormai scomoda. Mettete da parte i vostri dubbi e fate almeno un passo, in qualsiasi direzione. Prendersi un rischio è meglio di farsi congelare dall’indecisione.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

I nati nella Vergine si preparano a rimboccarsi le maniche. Avrete l’occasione di rendere realtà un progetto che rimandate da tempo, raccogliete il coraggio e proponetevi in prima persona. Le stelle vi osservano e vi supportano, riempiendovi di determinazione. Sfruttate al meglio questo periodo positivo anche in amore, vi basterà avere il tempismo giusto per trovare un punto in comune.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

Cielo in tempesta per i nati nella Bilancia. Gli astri di traverso vi rendono scorbutici e poco collaborativi, avete l’umore troppo nero e la vostra produttività ne risente. Quest’aura di ostilità rischia di crearvi qualche nemico di troppo, attenti agli sgambetti e ai pettegolezzi. In amore cercate di comunicare meglio con il vostro partner, non sfogate su chi vi ama le vostre frustrazioni.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

Si riscalda l’estate dei nati nello Scorpione. A ravvivare un periodo di gelo dal punto di vista lavorativo e finanziario, ci penserà un po’ di fortuna in amore. Un nuovo, caldissimo flirt vi darà una chance di pensare ad altro per un po’, con momenti di grande passione. Se vi giocate bene le vostre carte potrete avvicinarvi sempre di più: che sia possibile costruire qualcos’altro?

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

Si affonda con la nave in casa dei nati nel Sagittario. Un passo falso al momento sbagliato vi ha messo in una posizione molto scomoda e ora non potete far altro che raccogliere i cocci. Occhio a non perdere sicurezza nei vostri mezzi, un errore non cancella i vostri meriti e le vostre qualità. Accettate le conseguenze con dignità, ma siate pronti a rialzarvi e a riprovarci di nuovo.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

Qualche scricchiolio di troppo per i nati nel Capricorno. Vi siete accollati fin troppe responsabilità ultimamente e cominciate a sentirne il peso. Rischiate di perdere vi vista troppe cose importanti e di farvi travolgere da impegni e incombenze, con effetti anche sulla vostra salute. Piuttosto che deludere le aspettative altrui, cercate di diluire il lavoro affidandovi a chi avete attorno.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

Una rivoluzione all’orizzonte per i nati nell’Acquario. A volte tutto quel che serve per cambiare rotta è una brezza di vento inaspettata. Un cambiamento improvviso vi porterà in un contesto a voi ignoto. Non si cambia la via vecchia per la nuova, ma nulla vi vieta di imparare qualche trucco inedito sulla via del ritorno. Fate tesoro di questa esperienza e tornate più forti.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 10-16 luglio

Tempo di esplorare nuovi orizzonti per i nati nei Pesci. L’aria estiva vi rende curiosi e irrequieti, avete bisogno di fare nuove esperienze e mettere da parte la monotonia quotidiana per un po’. Ritagliatevi un po’ di tempo per voi e per la vostra famiglia e cercate qualcosa di nuovo da vivere insieme. Non abbiate paura di uscire dal seminato, quel che vi serve è un momento memorabile.