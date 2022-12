Oppenheimer quando esce? trama, cast, curiosità del nuovo film di Nolan

Il 20 luglio 2023 arriverà al cinema l’attesissima pellicola scritta e diretta dal regista di Interstellar e Il Cavaliere Oscuro, girato con videocamere IMax. Ma Oppenheimer quando esce?

Tratto dal libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, il film di Nolan esplora la figura del fisico J. Robert Oppenheimer mentre lavora con una squadra di scienziati per il progetto Manhattan che porterà allo sviluppo della bomba atomica. Siamo negli anni ’40 e l’ordigno ha un ruolo centrale nella Seconda Guerra Mondiale per poi diventare responsabile di distruzione con la costruzione delle bombe scagliate poi su Hiroshima e Nagasaki.