GF 2023, anticipazioni puntata 9 dicembre: Vetrone è pronto all’ingresso?

GF 2023, le anticipazioni della puntata di sabato 9 dicembre. Dal possibile ingresso di Luca Vetrone ai concorrenti a rischio eliminazione. Cosa succederà nella prossima puntata?

GF 2023, anticipazioni puntata 9 dicembre: cosa succederà sabato sera?

La prossima puntata del Grande Fratello 2023 potrebbe rivelarsi particolarmente insidiosa sia per il pubblico che per gli autori. Il triangolo tra Perla, Mirko e Greta è stato il focus principale del programma nelle ultime settimane. Gli ex protagonisti di Temptation Island han conquistato l’attenzione del pubblico e gli autori del GF sembrano decisi a mungere quanto più possibile questa nuova fonte di intrattenimento.

Anche per questo si son fatte sempre più forti le voci attorno all’ingresso del modello ex Isola dei Famosi Luca Vetrone, negli ultimi mesi al centro di alcune voci che lo vedevano molto vicino a Perla Vatiero. La stessa Perla pare abbia richiesto il suo ingresso, che però non dovrebbe aver luogo questo sabato: “È certo però che il modello varcherà la porta rossa entro la fine di dicembre”. I risultati dei recenti sondaggi, tuttavia, potrebbero costringere il GF a cambiare i suoi piani.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Mirko a rischio eliminazione, il GF correrà ai ripari?

Dalle informazioni raccolte negli ultimi sondaggi, infatti, il pubblico a casa sembra essersi ormai stufato degli atteggiamenti e dell’indecisione di Mirko. In nomination con Sara Ricci, Anita Olivieri e la sua ex Perla, Brunetti è dato come ultimissimo su Isa e Chia, Forumfree e Reality House, con votazioni comprese tra il 12% e il 18%. Una sua eventuale eliminazione rovinerebbe i piani della produzione, che puntava tutto sul flirt tra Luca Vetrone e Perla Vatiero per ingelosire l’ex protagonista di Temptation Island. L’unica speranza è un eventuale sorpasso in extremis ai danni di Anita, il cui vantaggio su Mirko è risicatissimo. In alternativa, un ingresso anticipato del modello potrebbe cambiare le carte in tavola, consentendo di sfruttare questa dinamica per almeno una puntata. Come andrà a finire?