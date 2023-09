GF 17, Giselda Torresan si è dimessa? L’operaia si è licenziata prima del reality

GF 17, Giselda Torresan si è dimessa prima del reality? Secondo alcune voci di corridoio, l’operaia turnista concorrente del nuovo Grande Fratello avrebbe lasciato il lavoro prima del suo ingresso in casa, senza però mai parlarne in diretta.

GF 17, Giselda Torresan si è dimessa prima di entrare in casa?

A poco più di una settimana dal ritorno in tv del Grande Fratello, i concorrenti del grande fratello sono già al centro di voci e polemiche. In particolare si parla di uno dei Nip della 17esima edizione, l’operaia turnista Giselda Torresan. La gieffina sostiene di lavorare in un’azienda di Borso del Grappa ma, secondo un articolo di Fanpage.it, non sta raccontando tutta la storia.

Fonti interne all’impresa, infatti, sostengono che Giselda si sia licenziata prima dell’inizio del programma: “Ha terminato il rapporto di lavoro pochi giorni prima di entrare per evitare problemi all’azienda”. Una scelta che non è stata comunicata al pubblico durante le prime puntate del programma, anzi. Torresan ha invece incontrato i suoi colleghi operai e Alfonso Signorini l’ha descritta come “l’unica donna della fabbrica”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La bio di Instagram modificata, sbuca la sua professione poco prima dell’ingresso al GF

A queste indiscrezioni si aggiunge il mistero della bio di Instagram di Giselda. Il profilo della gieffina è pieno di foto avventurose scattate in montagna e ha già un seguito di ben 150mila follower. Inizialmente, infatti, Torresan si presentava sul web come una sorta di Outdoor Influencer, con la descrizione del profilo che recitava Outdoor Adventure. Solo recentemente ha cambiato direzione, modificando la bio poco prima del suo ingresso nella casa del GF. Ora la descrizione mette l’accento sulla sua carriera da manovale: “OPERAIA turnista dal 2010 ad oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa”. Che sia tutta una finzione, quindi, per rendere più sfaccettato e identificabile il personaggio della concorrente?