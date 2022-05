Vasco Rossi Trento 2022: scaletta, biglietti disponibili e dove ha luogo il concerto

Vasco Rossi Trento 2022: l’artista torna con un grande concerto dopo lo stop a causa del Covid. Lo fa scegliendo come città Trento. Ecco tutte le informazioni a poche ore dall’inizio.

Vasco Rossi Trento 2022: scaletta

Vasco Rossi ritorna ad infiammare folle di persone dopo lo stop forzato per il Covid. Il ritorno è al nord dell’Italia, a Trento. La città è già stata presa d’assalto dai migliaia di fans.

La scaletta delle canzoni non è ancora ufficiale ma secondo le anticipazioni rilasciate da L’Adige che ha riportato rumors dai fan club ufficiali di Vasco Rossi, sono in programma circa 29 canzoni e si chiuderebbe, come da tradizione, con Albachiara. Ecco al lista:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

Biglietti disponibili e dove ha luogo il concerto

Tutto pronto per il concerto della star venerdì 20 maggio alla Music Trentino Arena. A poche ore dall’inizio del comncerto di Vascao sembrano ancora disponibili alcuni biglietti su Ticketone, troviamo ancora disponibilità al prezzo di 51,75 euro.

L’inizio del concerto è previsto per le 21 e l’ingresso a piedi alla Music Arena di Trento avverrà esclusivamente da Nord (rotatoria intersezione via di San Vincenzo – via dei Viticoltori – via Mach).

Inoltre, ci sarà la possibilità di raggiungere l’Arena anche con i mezzi pubblici.

