Cina, vermi dal cielo sulle auto e in strada: l’allarme della autorità locali

In Cina uno strano fenomeno sta allarmando alcune comunità. Nelle ultime ore, diversi filmati pubblicati su TikTok e Twitter hanno mostrato una pioggia di vermi cadere dal cielo sulle strade e sulle macchine. Questo strano fenomeno è stato registrato a Pechino ma non solo. Ai cittadini della provincia cinese di Liaoning è stato detto di trovare un riparo dopo la caduta dei numerosi insetti.

La rivista scientifica Mother Nature Network ha scritto che gli animali potrebbero essere stati lasciati cadere dopo essere stati spazzati via da forti venti. Nell’articolo è stato anche riportato che questo tipo di evento si verifica dopo una tempesta, quando gli insetti vengono catturati in un vortice.

Le autorità locali non hanno fornito dettagli né tantomeno spiegazioni hanno dato sull’accaduto. Tuttavia, le autorità cinesi hanno soltanto fatto sapere alla cittadinanza di ripararsi con gli ombrelli dalla caduta di vermi dal cielo.

🚨#WATCH: Odd video as china citizens told to find shelter after it started to rain worms

⁰📌#Liaoning | #China

Citizens of the Chinese province of Liaoning china were told to find shelter after it looked like it started to rain worms. Officials say this can happen when animals… https://t.co/c9QWXi4wrc pic.twitter.com/gVjaadonn9

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 10, 2023