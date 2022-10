Geppi Cucciari, chi è la cabarettista e conduttrice sarda: carriera, vita privata, marito

Chi è Geppi Cucciari, cabarettista e conduttrice sarda. La pungente comica cagliaritana ha conquistato il pubblico italiano con i suoi monologhi a Zelig per poi affermarsi come attrice e presentatrice. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Geppi Cucciari, carriera e vita privata della cabarettista sarda

Nata il 18 agosto 1973 a Cagliari, Maria Giuseppina Cucciari, in arte Geppi, ha 49 anni ed è un’attrice comica, cabarettista e conduttrice molto famosa in Italia.

Laureata in Giurisprudenza all’Università Sacro Cuore di Milano, coltiva in parallelo la sua passione per il teatro e per la recitazione. Nel 2001 entra nel laboratorio artistico di Zelig. Dopo diversi spettacoli comici e collaborazioni via radio e su canali satellitari, nel 2003 fa il suo debutto sul palco di Zelig Off, in seconda serata su Italia 1. Dal 2005 al 2009 si fa conoscere dal grande pubblico, diventando una dei protagonisti di Zelig Circus.

Grazie alla fama ottenuta nella celebre trasmissione di cabaret, Geppi Cucciari si ritaglia uno spazio importante sul piccolo schermo. Nel 2007 ha un programma tutto suo su Sky Show, Geppi Hour. Negli anni successivi partecipa al late show di Victoria Cabello Victor Victoria, conduce due edizioni di Italia’s Got Talente gestisce la copertina de Le invasioni barbariche. Presenta inoltre il programma radiofonico Un giorno da pecora, il quiz show letterario Per un pugno di libri, Le iene e il talk show Le parole della settimana.

Nel 2020 riscuote molto successo con il talk show quotidiano Che succ3de? su Rai 3.

Ha inoltre recitato in diversi film per il cinema e miniserie televisive. Appare sul grande schermo in Grande, grosso e…Verdone, L’arbitro, Passione sinistra, Una donna per amica e Un fidanzato per mia moglie. In tv recita invece nella sitcom Belli dentro e nella miniserie con Raoul Bova Attacco allo Stato.

Vita privata: marito, figli, Instagram

Geppi Cucciari non ha figli ed è stata sposata dal 2012 al 2016 con Luca Bonaccorsi, giornalista e conduttore televisivo classe 1969.

Il loro matrimonio non si è concluso nel migliore dei modi. In più occasioni Bonaccorsi ha accusato l’ex moglie di persecuzioni e stalking. Secondo il giornalista la cabarettista sarebbe molto diversa nel privato rispetto a come si mostra in pubblico. Secondo alcuni giornali di gossip, invece Bonaccorsi avrebbe tradito la Cucciari con una sua collega, Isabel Hildebrandt, con la quale avrebbe instaurato una relazione durata per più di un anno. Ad oggi si sa molto poco della vita privata della conduttrice, che ha preferito tenere i suoi affari lontani dai riflettori.

La sua pagina Instagram, che conta 256mila follower, si concentra perlopiù su scatti legati alla sua vita professionale.

LEGGI ANCHE: Geppi Cucciari in prima serata su Rai 2 dal 4 novembre: cosa sappiamo?