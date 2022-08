Oroscopo Branko settimanale 29 agosto-4 settembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 29 agosto al 4 settembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questa settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 29 agosto-4 settembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per gli ultimi giorni di agosto e l’inizio di settembre.

Cosa ci riserva il futuro dal 29 agosto al 4 settembre? Ecco l’oroscopo settimanale di Branko secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

Conflitti interiori all’orizzonte per i nati nell’Ariete. Il 31 agosto in particolare vi darà parecchi grattacapi: non fatevi travolgere dalla rabbia. A parte questa parentesi negativa, si torna in pista dopo la pausa vacanziera senza troppi intoppi: siate pronti a cogliere la palla al balzo in ufficio.

Buone nuove anche in amore, l’influenza delle stelle è dalla vostra: osate di più.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto- 4 settembre

Sette giorni discreti per i nati nel Toro. Nonostante qualche fastidio e un po’ di nervosismo in amore, il Sole e la Luna vi aiuteranno a perseguire i vostri obiettivi. A patto, tuttavia, di dimostrare la forza e determinazione necessaria. Perseverate e continuate a impegnarvi, i risultati si vedranno.

I Toro single dovranno stare attenti a non farsi abbindolare: non è tutto oro quel che luccica.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

I nati nei Gemelli soffrono l’ingresso di Marte nella loro orbita. Tanti patemi e beghe familiari nei prossimi giorni che occuperanno il vostro tempo, fortunatamente con poche difficoltà. Tenete d’occhio la vostra salute: curate il vostro corpo e fate esercizio quando ne avete occasione, potreste sentire le conseguenze della fatica.

Un po’ di positività in ambito sentimentale: potrebbe sbocciare qualcosa di nuovo.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

Opportunità e fortuna per i nati nel Cancro nei prossimi giorni. Grazie all’influenza lunare, vivrete un periodo pieno di soddisfazioni lavorative ed amorose. Non pensateci troppo sopra e accogliete le novità in arrivo con entusiasmo, ne varrà la pena. La vostra settimana perfetta potrebbe essere spezzata da un dispetto di Mercurio: una notizia improvvisa potrebbe stravolgervi i programmi.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

È tempo di rinnovamento per i nati nel Leone. Dopo un’estate piena di complicanze, si apre finalmente una settimana serena e priva di fastidi. È il momento migliore per riorganizzarsi e ripartire. Tante novità sia per quanto riguarda il cuore che il portafogli. Tenete gli occhi aperti e siate pronti a cogliere l’occasione giusta.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

Nuovi progetti ed orizzonti per i nati nella Vergine. Nei prossimi giorni riuscirete a mettere le basi per creare qualcosa di importante in ufficio. Credeteci e continuate sulla vostra strada. Il vostro entusiasmo lavorativo potrebbe ripercuotersi negativamente sugli affari di cuore, nulla che non si possa risolvere con le giuste attenzioni al proprio partner. Siate tuttavia pronti a tagliare i rami secchi: forse è il caso di provare qualcosa di più eccitante.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

Per i nati nella Bilancia è tempo di mettere da parte l’ansia e concentrarsi sul relax. Se vi sentite a vostro agio, il resto verrà da se. Con le stelle dalla vostra, vivrete giorni sereni, pieni di momenti felici con il vostro partner e successi lavorativi. Attenzione solo ai trucchi di Giove, che potrebbe farvi piovere addosso alcuni grattacapi improvvisi dal punto di vista legale o economico.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

La parola d’ordine per i nati nello Scorpione nei prossimi giorni è rinascita. Tanti alti e bassi ad agosto e poco tempo per rifiatare. A settembre la musica cambia: la tempesta è passata ed è ora di ricostruire. Rialzatevi e sfruttate il momento per rimettere in piedi i vostri piani. In amore avrete la Luna dalla vostra, ma state attenti alle situazioni troppo ambivalenti.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

Momenti di incertezza per i nati nel Sagittario nella prossima settimana. La situazione in ufficio è vacillante e non vi fa dormire tranquilli. Il disturbo di Marte vi provocherà qualche difficoltà in più del previsto nel trovare accordi e nei vostri rapporti con i colleghi. Perseverate e guardate al futuro, una novità e un gradito ritorno potrebbero cambiare le carte in tavola.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

Nuovi stimoli in arrivo per i nati nel Capricorno. Dopo giorni all’insegna della noia, una nuova proposta potrebbe riaccendere il vostro entusiasmo. Vi sentirete di nuovo pieni di energia, ma attenti a non strafare. Non mancheranno muri e ostacoli da superare: ci sarà da rimboccarsi le maniche. In amore si accenderà un nuovo, ardente fuoco, attenti a non bruciarvi!

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

Giorni impegnativi per gli affari di cuore dei nati nell’Acquario. Venere fa i capricci, e vi porta piccoli bisticci e attacchi di gelosia. Abbiate pazienza e superate le difficoltà comunicando col vostro partner. Si sorride, invece, sul lavoro: una serie di importanti cambiamenti potrebbe darvi modo di aprire un nuovo capitolo della vostra vita professionale.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 29 agosto-4 settembre

Si apre un periodo di transizione per i nati nei Pesci. Una serie di beghe lavorative vi daranno da pensare per un bel po’. Siate flessibili e pronti ad adattarvi al mondo che cambia attorno a voi. Non ha senso opporsi a ciò che non possiamo controllare. Resistete e guardate al futuro con ottimismo, con il supporto di chi vi ama.