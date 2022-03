Jessica Chastain, chi sono marito (italiano) e figlia menzionati nel discorso dell'attrice nel ritirare l'Oscar come miglior attrice.

Jessica Chastain, chi sono marito (italiano) e figlia. Nel marzo 2022, l’attrice ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista per «Gli occhi di Tammy Faye». Nel suo discorso di ringraziamento ha menzionato sua figlia con parole in italiano.

Jessica Chastain, chi sono marito (italiano) e figlia?

L’attrice Jessica Chastain è sposata con Gian Luca Passi di Preposulo, classe 1982, più giovane di 5 anni della moglie. Di origini italiane e nobili, è infatti un conte trevigiano, rampollo dell’antica e nobile famiglia Passi de Preposulo, di origine bergamasca: l’imprenditore da giovane ha fatto parte delle giovanili di Benetton Rugby, nella sua carriera ha lavorato come direttore delle relazioni pubbliche per Armani e ora è manager del brand francese Moncler.

I due si sono fidanzati nel 2012, mentre il matrimonio è stato celebrato il 10 giugno del 2017 nella Villa Tiepolo Passi a Carbonera, castello di proprietà della famiglia dello sposo che si trova a Carbonera, vicino Treviso. La coppia ha una figlia, Giulietta, nata mediante la maternità surrogata.

Oscar dedicato alla figlia e la marito

L’attrice ha ovviamente ringraziato chi di dovere nel suo discorso nel ritirare l’Oscar come miglior attrice: “Vi voglio bene, essere nella vostra stessa carriera è un grande onore”.

Nel suo discorso, ha affrontato anche temi di attualità: “Usciamo da un momento difficile, di grande isolamento, ci sono tante persone che si sentono sole.

Il suicidio è una grande causa di morte, ha colpito molte famiglie tra cui la mia e soprattutto chi appartiene alla comunità LGBT che spesso si sente fuori posto con gli altri. Siamo di fronte a una legislazione discriminatoria che ha l’unico obiettivo di portare ulteriori divisioni nella nostra società. In questi momenti penso a Tammy e ai suoi atti d’amore”. Infine, le parole in italiano per la figlia: “Mio tesoro, Giulietta, ti penso sempre”.

LEGGI ANCHE: Oscar, perché Will Smith ha dato un pugno a Chris Rock?