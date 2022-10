Geppi Cucciari in prima serata su Rai 2 dal 4 novembre: cosa sappiamo?

Geppi Cucciari pronta ad approdare in prima serata su Rai 2: nel palinsesto 2022/23 sbuca un nuovo programma presentato dalla cabarettista.

Geppi Cucciari conquista la prima serata di Rai 2, nuovo programma in arrivo per il 4 novembre. La comica sarda sarà la protagonista di una nuova trasmissione ancora senza nome. Che cosa sappiamo per ora?

Geppi Cucciari pronta alla prima serata su Rai 2: cosa sappiamo sul nuovo programma?

Il 28 ottobre 2022 i vertici Rai hanno presentato i palinsesti ufficiali della stagione televisiva 2022/2023. Tra le tante novità in arrivo spicca un nuovo programma con protagonista Geppi Cucciari.

La cabarettista e conduttrice sarda, dopo il grande successo del suo talk show quotidiano Che succ3de? su Rai 3, sbarca finalmente in prima serata, stavolta sul secondo canale. A partire dal 4 novembre Geppi presenterà una nuova trasmissione il cui nome non è ancora stato rivelato. Cosa sappiamo per il momento?

Il comunicato ufficiale Rai: “Un people show per narrare il mondo attraverso la realtà”

In base alle poche informazioni condivise dalla Rai, si tratterà di uno show dedicato alla cultura e alla divulgazione, alleggerito dalla comicità tagliente della comica.

Il comunicato ufficiale è molto vago ma lo descrive come un people show, ovvero un programma creato “per narrare il mondo attraverso quel racconto privilegiato che è la realtà, quelle opere d’arte imperfette che sono le persone”. Una sfida interessante ed innovativa per Geppi Cucciari, che si troverà a gestire anche una rosa di ospiti di spicco, come attori, musicisti e artisti, pronti a raccontare le loro storie.