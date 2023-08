Gigi Buffon, chi è il portiere che dice addio al calcio: Coppa del Mondo, vittorie, carriera, fidanzata

Gigi Buffon, portiere della nazionale azzurra campione del mondo nel 2006, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato dopo un’ultima stagione al Parma. Ecco le tappe principali della sua carriera.

Chi è Gigi Buffon

Gigi Buffon, nato il 28 gennaio 1978, ha 45 anni ed è un portiere diventato Campione del Mondo nel 2006 con i colori azzurri. Noto ormai da tutti con il soprannome abbreviato Gigi (anche se il suo nome è Gianluigi) è considerato uno dei migliori portieri nella storia del calcio italiano. Nel corso della sua lunga carriera, ha esordito in serie A il 19 novembre 1995 proprio con il Parma, squadra con la quale ha deciso di chiudere la sua carriera calcistica nonostante le offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Proprio con il Parma, quindi, si fa notare e diventa uno dei giovani più promettenti e nel 2001 sbarca a Torino con i bianconeri. Nella Juventus diventa, negli anni in cui difenderà la porta, un pilastro della squadra e lì rimarrà fino al 2018. Successivamente decide di andare un anno in Francia, per poi tornare alla Juventus per altri due anni. La sua carriera si chiude con gli ultimi due anni giocati al Parma, dal 2021 al 2023, con lo scopo di aiutare gli emiliani alla conquista della massima serie.

Vittorie

L’ex portiere della nazionale azzurra ha collezionato in carriera moltissime vittorie. Oltre alla Coppa del Mondo nel 2006 in cui è stato protagonista, che fa brillare ancora di più il palmares della sua carriera, Buffon ha vinto dieci campionati di Serie A, uno di Serie B (quando seguì la Juve è stata retrocessa in B dalla giustizia sportiva), sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa Uefa, un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia. Unico neo, la mancata conquista della Champions League.

L’annuncio dell’addio al calcio

Gigi Buffon ha dato il suo addio al calcio scrivendo un toccante post sui social, dove ha rimarcato la sua gratitudine per quanto ricevuto dallo sport. “Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme” le parole usate da Buffon per salutare il mondo del pallone. “Ventotto anni di carriera mi sembra un risultato incredibile – scrive ancora Buffon – quasi impensabile, soprattutto per la continuità di rendimento dimostrata in quasi tre decenni. Questo, secondo me, è l’aspetto che più determina il valore di una carriera sportiva, in questo caso la mia. Ci ho messo così tanta passione, dedizione, entusiasmo e allegria che a guardarmi indietro, posso dire che sono veramente volati. Ma anche la storia di chi, con il tifo, con le lacrime e con l’amore, in questi 28 anni mi ha sostenuto. Voglio anche ringraziare Parma e la sua gente perché veramente mi ha fatto sentire tanto amato, anche in questi due anni: il presidente Kyle Krause – una delle persone migliori che ho conosciuto nel mondo del calcio – e i direttori della società, chè mi avevano chiesto immediatamente di ricoprire un ruolo manageriale nel gruppo”.

L’amore con Ilaria D’Amico

Gigi Buffon ha una storia d’amore con Ilaria D’Amico, giornalista specializzata nel ramo sportivo. Nonostante le voci di crisi che spesso rumoreggiano attorno alla coppia, Ilaria ha smentito le voci di crisi con l’ex portiere. “Lui voleva fare una smentita, ma gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero. Noi eravamo sempre insieme, ma evidentemente i giornali di gossip seguono dinamiche diverse”.