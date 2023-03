Allegri contro Dazn nel post partita di Inter-Juve: le parole dell’allenatore bianconero sul possibile braccio di Rabiot

Allegri ha risposto in modo duro alle domande dei giornalisti e commentatori di Dazn. Al centro della questione il gol della Juventus contro l’Inter. Nell’azione della rete di Kostic si vede un possibile fallo di braccio di Rabiot, non fischiato dall’arbitro né segnalato dal Var.

Allegri contro Dazn nel post partita di Inter-Juve

Massimiliano Allegri ha parlato nel post partita di Inter-Juventus, vinta per 1 a 0 dai bianconeri. Tuttavia, nell’azione della rete di Kostic si vede un possibile fallo di braccio di Rabiot, non fischiato dall’arbitro né segnalato dal Var. “Stasera non era semplice, era molto importante. Vincere qui è sempre difficile, l’Inter ci ha perso solo due volte. Oggi abbiamo concesso poco o niente ma abbiamo sbagliato troppo. Non puoi sbagliare queste occasioni in queste partite, abbiamo avuto tre-quattro occasioni clamorose”.

Le parole dell’allenatore bianconero sul possibile braccio di Rabiot

Dure le parole contro i giornalisti e commentatori in studio di Dazn. “Non mi fate arrabbiare, le decisioni dell’arbitro vanno accettate, gli episodi vanno in un modo o in un altro. Non facciamo tanto casino, per Chiffi non era facile arbitrare stasera. Parliamo di calcio, non di arbitri. Dopo Atalanta-Juventus per fallo di Lichtsteiner, dissi che il VAR se diventa oggettivo è un problema e con la Salernitana era un episodio oggettivo. Questo di stasera è un caso soggettivo, non abbiamo fatto polemiche. Meno parliamo di arbitri e più li aiutiamo. I primi che vedono la malafede siete voi. Non mi fate arrabbiare”.

“Dopo quello che è successo ci siamo dati dei mini obiettivi. In primis fare i punti per salvarci, poi ora fare più punti possibili per scalare la classifica. Piaccia o non piaccia continuo a dire che abbiamo fatto sul campo 56 punti, diciamo che ci accontentiamo di quelli. Alla fine della stagione noi dobbiamo fare i punti che ci servono per entrare in Champions, all’extra-campo pensa la società. Abbiamo 6 punti sull’Inter, 8 sul Milan, 4 sulla Lazio e credo 9 sulla Roma. Ora andiamo avanti e se le situazioni esterne cambiano vedremo cosa succederà. Vediamo a fine anno dove saremo, i ragazzi sono stati bravi”.

