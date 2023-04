Gabriella Labate, chi è oggi l’ex ballerina del Bagaglino moglie di Raf: vita privata, figli, malattia

Chi è oggi Gabriella Labate, ex ballerina e showgirl del Bagaglino e moglie di Raf. Celebre negli anni Novanta, è riuscita a trovare spazio anche al cinema nel corso della sua carriera. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è oggi Gabriella Labate, vita privata e carriera dell’ex showgirl del Bagaglino

Nata a Roma il 14 ottobre 1964, Gabriella Labate ha 58 anni ed è nota al grande pubblico soprattutto in quanto ex primadonna del Bagaglino. Quando è ancora una ballerina in erba in una scuola di danza romana, il suo talento viene notato proprio da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci verso la fine degli anni Ottanta. I due le propongono di unirsi alla compagnia teatrale come showgirl, ruolo nel quale Labate partecipa a diversi spettacoli teatrali e programmi tv. Tra questi ricordiamo Cocco, Stasera mi butto, Biberon, Creme Caramel, Bucce di banana e Mi consenta. Presenta inoltre la prima edizione di Scherzi a parte insieme a Teo Teocoli, Gene Gnocchi ed Angela Melillo.

Gabriella Labate diventa ben presto un volto molto amato dal pubblico italiano. Negli anni Novanta diventa protagonista di diversi servizi fotografici senza veli per riviste come Excelsior e Playboy e si guadagna anche un paio di ruoli come attrice. Nel 1994 interpreta Ottavia in SPQR – 2000 e 1/2 anni fa, commedia in costume di Carlo Vanzina. Tornerà a recitare nel 2005, ne Il ritorno del Monnezza e nel 2008, nel film tv Vita da Paparazzo di Pingitore. In seguito, lascia la luce dei riflettori per tornare a lavorare nel mondo della danza. Lavora da diversi anni come direttrice artistica della Angel’s Gate Studio scuola di Danza e ha curato diverse coreografie per Pomeriggio Cinque. Oggi è possibile seguire i suoi futuri progetti anche attraverso il suo profilo Instagram, che conta su un seguito di oltre 80mila utenti.

Vita privata: Raf, figli, malattia

Gabriella Labate è sposata da quasi trent’anni con il noto cantante Raf. I due si conoscono alla fine degli anni Ottanta, proprio durante uno degli spettacoli del cantante. Labate era una delle ballerine del suo show: “Era un tipo strano. Timidissimo, parlava poco. Mi invitò a cena ma io mi presentai solo quando il ristorante era ormai chiuso”. Dopo così tanto tempo insieme, il loro amore è ancora solidissimo: “Abbiamo superato Al Bano e Romina”. Raf e Gabriella Labate sono partner anche in ambito artistico. L’ex showgirl ha scritto per il marito i brani Metamorfosi e Ogni piccola cosa di te e ha gestito come direttrice artistica il Metamorfosi Tour e DVD. I due hanno avuto due figli insieme, Bianca Aleida Riefoli, nata a Cuba nel 1996 oggi social media manager, e Samuele, classe 2000 che insegue una carriera musicale come suo padre con lo pseudonimo D’Art.

Negli ultimi anni Gabriella Labate ha dovuto fare i conti con una malattia molto seria. Una patologia rarissima scoperta all’improvviso, nel 2016: “Praticamente mi era cresciuto questo Alien, come lo chiamo io, dall’utero era entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche si è ramificato in tutti i vasi sanguigni fino al cuore“.

Oggi l’ex showgirl sta molto meglio, ma ha dovuto affrontare anni difficilissimi, superati anche grazie al supporto del marito: “Quella mattina fu tutto così veloce, un momento prima ero a mettere le mele nel carrello e poco dopo ero a guardare il niente attraverso il vetro dell’ambulanza con la testa nel caos della sirena. Ricoverata per quasi due mesi al Gemelli ho affrontato momenti difficilissimi. Ora sto bene e sorrido, ma in questo periodo lungo di incertezze e paure per noi tutti, spesso mi volto indietro e li ci ritrovo me stessa 4 anni fa con 14 chili in meno ed una lunga cicatrice che dal centro del petto arriva fino al pube. Mi muovo lenta a fatica ma sorrido e canticchio con un filo di voce per far sorridere chi amandomi tanto era anche tanto in pena per me”.