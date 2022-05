Angela Melillo, chi è: marito, figlia, matrimonio, Isola dei Famosi, compagno

Angela Melillo è una showgirl ed attrice con diverse partecipazioni sia in programmi televisivi sia in fiction e film. Ha vinto nella sua carriera anche un reality.

Angela Melillo, chi è: vita privata

Angela Melillo è nata a Roma il 20 giugno del 1967. Si è diplomata in Ragioneria. Da piccola ha studiato danze ed è sempre stata appassionata del mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni diverse sono state le sue partecipazioni in programmi televisivi: da Scherzi a parte a Domenica in.

Ha avuto ruoli anche come attrice in vari film e fiction come: Love Bugs, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Nel 2004, partecipa e vince l’edizione de La Talpa.

Angela Melillo: marito e figlia

La showgirl e attrice è stata spostata per 7 anni con il ristoratore Ezio Bastianelli. La coppia due anni dopo le nozze (il 30 maggio 2008) ha avuto una figlia di nome Mia.

Angela Melillo: matrimonio

Rispetto al secondo matrimonio, l’attrice ha raccontato in un’intervista: “Faccio come Ignazio Moser: prima dobbiamo decidere tra di noi, lui è un uomo all’antica… – così ha svelato – Lui, non potendo chiedere la mia mano a mio padre e mia mamma, che non ho più, essendo una persona di grandi valori l’ha chiesto a mia figlia Mia, coinvolgendola nella cosa. Un bellissimo gesto.”

Angela Melillo all’Isola dei Famosi

Ha partecipato all’edizione 2021 del reality show dell’Isola dei Famosi come naufraga fino alla sua eliminazione.

Alla conduzione sempre Ilary Blasi mentre come inviato Massimiliano Rosolino.

Il nuovo compagno

Dopo la fine del suo matrimonio con Bastianelli, si è legata sentimentalmente con l’avvocato Cesare San Mauro. I due vivono insieme a Roma.

