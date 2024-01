Francesco Totti ospite a Sanremo 2024, quanto c’è di vero?

Francesco Totti ospite e co-conduttore al Festival di Sanremo 2024, quanto c’è di vero? Secondo una serie di insistenti voci di corridoio, Amadeus sarebbe in trattativa con Er Pupone per portarlo sul palco dell’Ariston.

Francesco Totti ospite al Festival di Sanremo 2024, quanto c’è di vero?

Francesco Totti potrebbe tornare sul palco dell’Ariston. Secondo una recente indiscrezione divulgata da TvBlog, l’ex capitano della Roma potrebbe essere uno dei grandi ospiti, nonché co-conduttore, del Festival di Sanremo 2024. Dal sito affermano che Amadeus starebbe spingendo molto per avere l’ex fantasista sul palco insieme a lui, ma anche che non è ancora riuscito a trovare un accordo: “Trattative in corso, almeno così si dice”. Al momento non vi sono ancora conferme ufficiali, né dal conduttore né dallo stesso Totti.

Le passate apparizioni di Totti all’Ariston

Non sarebbe un esordio a Sanremo per Er Pupone in caso di conferma ufficiale. Francesco Totti, infatti, è stato già ospite della kermesse nel 2017, durante il 67esimo Festival di Sanremo presentato da Carlo Conti e Maria De Filippi. In quell’occasione l’ex calciatore salì sul palco durante la seconda serata della kermesse, dando vita ad un simpatico siparietto proprio con Conti, tifoso della Fiorentina ancora sofferente dopo una sconfitta per 4 a 0 contro la Roma: “Salutarti con il quattro? No, no, sarebbe stato troppo banale. Anche perché io non ho giocato, perciò…”.