Sanremo 2024, perché Beppe Vessicchio non parteciperà? “I tempi sono cambiati”

Perché Beppe Vessicchio non parteciperà al Festival di Sanremo 2024? Il direttore d’orchestra non ci sarà nella prossima edizione della kermesse musicale: “La scena discografica è cambiata rispetto ad una decina di anni fa”.

Sanremo 2024, perché Beppe Vessicchio non parteciperà?

Manca ormai pochissimo all’edizione 2024 del Festival di Sanremo, il quinto con Amadeus al timone, in programma tra il 6 e il 10 febbraio. Nonostante ci sia molta attesa per il ritorno in tv della kermesse, molti spettatori sono rimasti delusi da un forfait inaspettato. Si tratta di Beppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra che ha guidato i musicisti del Festival in numerosissime occasioni. Intervistato dall’AGI, Vessicchio ha confermato che non parteciperà al Festival di Sanremo 2024.

LEGGI ANCHE: Festival di Sanremo 2024, biglietti in vendita: come, dove acquistarli e quanto costano

Le parole del maestro: “La scena discografica è cambiata rispetto a dieci anni fa”

Nel corso dell’intervista, il direttore d’orchestra ha spiegato che la sua assenza non è nulla di sorprendente. “Non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all’Ariston.” -spiega Vessicchio- “È automatico che io non sia coinvolto nel Festival. L’attuale scena discografica è cambiata, molto, rispetto ad una decina di anni fa. Anche quelle competenze alle quali un’azienda del settore, oppure un artista, facevano riferimento per la scelta di un arrangiatore-direttore sono cambiate. Prima per garantirsi una trascrizione efficace, un interlocutore capace di dialogare con una struttura professionale complessa come l’orchestra (sono più di sessanta professori laureati nel proprio strumento) l’industria si riferiva a riconosciute figure professionali. Direttore e professori parlavano la stessa lingua”.