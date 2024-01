Chi presenterà Sanremo dopo Amadeus? I nomi per il Festival nel 2025

Chi presenterà il Festival di Sanremo dopo Amadeus, tutti i nomi in lizza per il 2025. L’edizione 2024 sarà la quinta consecutiva per il noto conduttore, ma anche la sua ultima: chi prenderà il suo posto sul palco dell’Ariston?

Chi presenterà il Festival di Sanremo dopo Amadeus, i nomi per il 2025

Neanche il tempo di far cominciare il Festival di Sanremo 2024 che già si parla dell’edizione successiva. Quello di quest’anno sarà il quinto ed ultimo Sanremo di Amadeus, che già da tempo ha annunciato l’intenzione di farsi da parte dopo un lungo periodo di successi. La Rai sarebbe più che interessata a continuare questa proficua collaborazione, ma non è detto che le trattative vadano a buon fine. Anche per questo in molti, negli ultimi mesi, han cominciato a fare ipotesi sui possibili eredi di Amadeus per il Festival di Sanremo 2025. Quali sono i nomi in gioco?

I nomi dei più papabili, chi sarà il prossimo direttore artistico del Festival?

Sono tanti i profili interessanti in gioco secondo le indiscrezioni diffuse sul web. Si è parlato molto di un possibile ritorno di Carlo Conti, già conduttore e direttore artistico di Sanremo tra il 2015 e il 2017. Un’altra teoria intrigante vede al timone del Festival una coppia inedita, Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi, al centro di un vortice di chiacchiere negli ultimi tempi a causa di un loro presunto flirt. Negli ultimi mesi si è inoltre parlato molto di altri volti classici del piccolo schermo come Gerry Scotti, Barbara D’Urso, Silvia Toffanin e persino Paolo Bonolis, già alla guida della kermesse nel 2005 e nel 2009.