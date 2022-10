Sfera Ebbasta, chi è la compagna Angelina Fior: carriera, figlio, origini

Angelina Fiol Lacour, nata in Argentina, è la compagna di Sfera Ebbasta e da poco è diventata mamma di Gabriel

Sfera Ebbasta, giovane cantante che ha aumentato negli ultimi anni la sua fama, è il compagno di Angelina Fior. Ma chi è davvero Angelina Fior, compagna di Sfera Ebbasta da poco diventata mamma di Gabriel?

Chi è Angelina Fior

Angelina Fiol Lacour, nata in Argentina il 31 maggio 1995 sotto il segno dei Gemelli, è originaria dell’Argentina, ma culturalmente vicina anche a Francia e Spagna. Fin da quando era molto giovane, Angelina ha una grandissima attenzione per il suo fisico e ama molto fare molta attenzione alla cura del corpo e della sua salute.

Figlia di una mamma sportiva, da piccola ha anche praticato nuoto sincronizzato e spesso si è dedicata all’allenamento in palestra. Successivamente, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda iniziando anche a guadagnarsi contratti importanti con alcuni dei brand più famosi e importanti al mondo.

Storia d’amore con Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta e Angelina si sono conosciuti e incontrati per la prima volta a Ibiza. Lì la scintilla tra i due è scoppiata subito.

Oggi vivono insieme a Milano.

Figlio

Sfera Ebbasta, nome d’arte Gionata Boschetti, ha come compagna quindi Angelina Fiol, dalla quale ha avuto il figlio Gabriel, nato il 21 giugno e primogenito della coppia. L’annuncio è arrivato via social, con le prime foto del bebè. Commovente la dedica del papà al figlio nato da poco: «Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol», ha scritto il rapper pieno di gioia.