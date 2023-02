Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in crisi, gli indizi sui social della coppia

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già in crisi? I giornali di gossip osservano con attenzione i social della coppia, insieme da un anno dopo la fine del matrimonio tra l’ex giallorosso e Ilary Blasi. Cosa è successo tra i due?

Francesco Totti e Noemi Bocchi, aria di crisi? Gli indizi scovati sui social

Dopo appena un anno insieme, Francesco Totti e Noemi Bocchi pare siano già al capolinea. Da diversi giorni si fanno sempre più forti le voci che vedono la coppia in crisi. Tanti gli indizi scovati sia dai giornali di gossip che dai tanti fan incuriositi dalla situazione di Francesco e Noemi. I primi sospetti sono arrivati dopo un avvistamento dell’ex Capitano della Roma a cena da solo, senza il simbolico anello gemello di quello indossato da Noemi e emblema del loro amore. Secondo fonti vicine all’ex calciatore, lui ormai lo indossa “solo in alcune speciali occasioni”. Anche la modella inizia a mostrare segni di allontanamento dal suo fidanzato. La Bocchi ha smesso di seguire Totti sui social e non pubblica nulla sul suo profilo Instagram ormai da settimane. I due si stanno davvero lasciando?

I sospetti del web: “Totti ama ancora Ilary Blasi”

Una delle voci più prominenti degli ultimi giorni spiegherebbe la crisi tra Totti e Noemi con la presenza fin troppo pesante dell’ex moglie dell’ex calciatore: Ilary Blasi. Al momento Francesco è nel mezzo di una causa di separazione con la showgirl, ma secondo alcune indiscrezioni l’ex giallorosso è ancora innamorato di lei. La prova principale per molti suoi fan è un video pubblicato su TikTok da Chanel Totti, dove la giovane influencer appare insieme al padre con Unica di Antonello Venditti in sottofondo. Pare infatti che Totti avesse dedicato proprio questo brano a Ilary durante i primi anni della loro relazione.

Da parte sua Ilary Blasi non pare soffrire invece così tanto l’assenza dell’0rmai ex marito. La conduttrice è più innamorata che mai del suo nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, con il quale ha recentemente condiviso molti viaggi tra cui anche un romantico weekend sulla neve.