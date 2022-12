Tapiro d’oro a Vieri da Striscia la Notizia per la finale dei Mondiali registrata alla Bobo Tv

Tapiro d’oro a Vieri: Valerio Staffelli è stato dal conduttore della Bobo Tv. Il motivo della consegna del tapiro è per la puntata della finale dei Mondiali registrata prima dell’inizio della gara.

Tapiro d’oro a Vieri da Striscia la Notizia

Christian Vieri ha ricevuto l’ennesimo tapiro di Striscia La Notizia da parte dell’inviato Valerio Staffelli. Il motivo è risaputo ormai: la puntata di Bobo Tv registrata prima dell’inizio della finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia.

“È vero, per problemi tecnici abbiamo dovuto registrare il contributo prima della partita. Esiste anche il video che avrebbero trasmesso in caso di vittoria della Francia, li abbiamo dovuti realizzare entrambi la mattina”, ha dichiarato Vieri a Staffelli. Che aggiunge: “È stata comunque una grande emozione, la finale più bella della storia delle finali”.

Finale dei Mondiali registrata alla Bobo Tv

La finale dei Mondali, dunque, è stata registrata prima dell’inizio della finale tra Argentina e Francia per poi essere mandata in onda alla fine della gara.

Due particolari che sono circolati sul web fanno pensare a questa ipotesi: il primo è che nel collegamento di Vieri ed Adani è giorno alle loro spalle mentre a Doha era notte a fine gare. Poi, i diversi commenti così come la chiusura della puntata sono molto generici. “Si sono uniti tutti i puntini.

La partita più importante ha sentenziato. Tutti quelli che amano sanno da che parte stare”, ha detto Adani.

“Le stelle sono andate al posto giusto, tutto quello che doveva succedere è successo”, le parole di Cassano. “L’Argentina è qualcosa di magico”, ha sottolineato Ventola. “Il 10 più forte al mondo ha vinto il Mondiale”, dice Bobo Vieri. Infine: “Complimenti alla Rai, ma soprattutto a noi, sarà un caso che ci siamo noi e il Mondiale ha fatto il record?”.

Poi, ecco la confessione di Vieri: “Purtroppo per problemi di tv, tecnici, nostri non potevamo farla in diretta. Se no l’avremmo fatta volentieri. Abbiamo dovuto registrarla. Mi hanno scritto ‘ne avete fatte due, una per la Francia e una per l’Argentina’: si abbiamo dovuto farla. Ma non ci nascondiamo mai. Non abbiamo bisogno di nasconderci. Per questi problemi qua abbiamo dovuto registrarla”.

