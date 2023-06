Francesca Pascale, chi è l’ex compagna di Silvio Berlusconi: vita privata, carriera, moglie

Chi è Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. Al fianco del Cavaliere dal 2010 al 2020, in passato ha lavorato nella moda e in politica. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi: vita privata, carriera

Nata a Napoli il 15 luglio 1985 e cresciuta a Fuorigrotta, Francesca Pascale ha 38 anni ed è nota al pubblico italiano soprattutto in quanto ex compagna di Silvio Berlusconi, ex premier e leader di Forza Italia scomparso il 12 giugno 2023. Laureata in Scienze Politiche, ha lavorato in molti settori per mantenersi nel corso della sua vita. È stata una commessa e una ragazza immagine di una concessionaria prima di muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. All’età di 17 anni ha partecipato a Miss Gran Prix dove arriva in finale, pur non riuscendo ad ottenere la vittoria. In seguito ha lavorato a Telecapri, facendo la Velina per il programma Telecafone. Nel 2001 tenta la strada della politica, candidandosi alle elezioni municipali di Napoli. Qualche anno dopo, nel 2006, fonda l’associazione Silvio ci manchi. Nel 2009 Pascale è consigliere provinciale a Napoli con Il Popolo delle Libertà.

La storia d’amore con l’ex premier

La sua storia d’amore con Silvio Berlusconi ha inizio nel 2010, in un periodo molto complicato della vita del Cavaliere. Il politico usciva infatti da un divorzio turbolento con la sua seconda moglie, Veronica Lario. Le sue prime parole al politico furono: “Presidente, lei è bellissimo”. Nel libro di Bruno Vespa Italiani voltagabbana, Francesca Pascale racconta più nel dettaglio il loro primo incontro: “Questo è il mio numero, gli dissi allungandogli un pezzetto di carta: Aspetto una tua telefonata. Qualche giorno dopo, a mezzanotte, squilla il mio cellulare. Restammo al telefono per due ore filate”. In una successiva intervista a Vanity Fair, Pascale ammise che la sua attrazione per il Cavaliere risaliva a quando era ancora minorenne e di averlo corteggiato per molto tempo prima di conquistarlo. I due restano insieme per ben dieci anni, dal 2010 al 2020.

Vita privata, dopo il Cavaliere: chi è sua moglie?

In seguito alla rottura con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale si è rifatta una vita accanto ad una donna, la cantante Paola Turci. Le due sono innamoratissime e si sono sposate con rito civile il 2 luglio 2022. Da sempre attivista per i diritti civili e LGBTQ+, Pascale ha parlato della sua sessualità in un’intervista concessa a Gay.it: “Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna”. La coppia appare spesso insieme sul profilo Instagram di Francesca, ad oggi seguito da quasi 60mila persone.