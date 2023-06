Berlusconi, l’ex Francesca Pascale in lutto: “Provo solo dolore”

Francesca Pascale in lutto per la morte di Silvio Berlusconi: “Oggi provo solo dolore”. L’ex compagna del Cavaliere, al suo fianco dal 2010 al 2020, ha espresso il suo cordoglio su Repubblica: “Mi mancano le parole, ho un peso al cuore”.

Silvio Berlusconi, il cordoglio dell’ex Francesca Pascale: “Provo solo dolore”

In un’intervista concessa a Repubblica, anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, si è unita al cordoglio per la morte del Cavaliere, scomparso all’età di 86 anni il 12 giugno. “Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui.” -ha spiegato la 37enne- “Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega. È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò. È un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante”.

Tra i due, dopo dieci anni passati insieme, non vi era più alcun rapporto. Ciononostante Pascale non ha negato il dolore provato per la morte dell’ex compagno: “Siamo esseri umani: e se c’è stato l’affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi”.

L’ex compagna ai funerali: “Sarò una dei tanti a salutarlo”

Francesca Pascale ha confermato la sua partecipazione ai funerali dell’ex premier, in programma per mercoledì: “Sarò una dei tanti a salutarlo. Una donna che ha fatto un suo percorso, è andata per la sua strada, serena. Ma lui aveva un suo amore per la vita, credo che in fondo lo capisse”.