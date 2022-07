Irama a Capannori per il tour 2022: scaletta della canzoni e biglietti del concerto del 1 luglio

Irama a Capannori: l'artista è impegnato in questi mesi in una serie di concerti live in giro per l'Italia.

Irama a Capannori: il cantante è in questi mesi impegnato in una serie di concerti live in giro per l’Italia. Dopo il successo per due anni consecutivi a Sanremo, l’artista è pronto a portare la sua musica e i suoi testi.

Irama a Capannori per il tour 2022: scaletta della canzoni

Irama è in tour 2022 in giro per l’Italia a portare la sua musica e le sue canzoni. Le date de suoi concerti si sviluppane tra i mesi di aprile e settembre 2022.

Dopo due partecipazioni consecutive a Sanremo, arrivano i live tanto attesi. Il 1 luglio 2022 è all‘Area Verde di Capannori e si presenta con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni. Di seguito ecco la scaletta delle sue canzoni:

Sogno fragile Mediterranea 5 gocce Como te llamas Goodbye Una cosa sola Luna piena Colpiscimi Non mollo mai Eh mama eh Una lacrima Giovani Bella e rovinata Crepe Un giorno in più Bazooka Dedicato a te Yo quiero amarte E’ la luna Moncherie Nera La ragazza con il cuore di latta Milano Arrogante Ovunque sarai Baby – Capitolo XI La genesi del tuo colore

I biglietti del concerto del 1 luglio

I biglietti per le date estive di Irama sono disponibili su vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

